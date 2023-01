Un petit garçon opéré après avoir avalé 18 billes magnétiques

L'ESSENTIEL Il y a un an, une histoire similaire, un peu plus dramatique, était arrivée à un garçon de neuf ans à Stirling en Écosse.

Le petit avait frôlé la mort après avoir ingéré pas moins de six aimants, encouragé par un défi sur le réseau social TikTok.

"L’étendue des dégâts était telle que mon enfant de 9 ans, drôle, extraverti et en bonne santé, a perdu son appendice, son intestin grêle et 30 cm de son gros intestin", avait déclaré sa mère peu de temps après l’incident.

Un cas un peu spécial d’ingestion d’objet a été relaté par le New York Post. Un petit garçon de 4 ans qui se plaignait d’intenses coliques, a été amené aux urgences. En cherchant l’origine de son mal, les médecins ont eu la grande surprise de découvrir pas moins de 18 morceaux de billes magnétiques dans son estomac. Une intervention chirurgicale a dû être effectuée en urgence.

Douleurs, vomissements et constipation : les signes d'une ingestion d'objet

"Un garçon de 4 ans s'est présenté avec des douleurs abdominales périombilicales coliques présentes depuis 2 jours. De multiples épisodes de vomissements et de constipation ont été associés. Il n'y avait pas de distension abdominale", développent les médecins dans l’article résumant ce cas qui sera publié en février 2023 dans le Journal Of Pediatric Surgery Case Reports.

Les internes ont d'abord cru qu’il s’agissait d’une appendicite aiguë et ont donc décidé de lui enlever son appendice. Cependant, les douleurs au ventre et les vomissements se sont poursuivis les jours suivants l'intervention chirurgicale. Après avoir réalisé une radio abdominale, l'équipe a vite compris que le problème n’était pas l’appendice mais un amas de billes magnétiques logé dans la cavité abdominale. Les parents n’étaient pas au courant puisqu’ils n'ont pas vu leur enfant avaler ces éléments.

Après intervention chirurgicale, le petit patient s'en est sorti indemne

"Notre patient a ingéré 18 morceaux de billes magnétiques de forme hexagonale sur une durée inconnue mais en raison de leurs formes identiques, elles ont pu s'attirer et s'aligner les unes avec les autres pour former un amas provoquant une obstruction de l'intestin grêle", résument les médecins.

Très vite, ces derniers ont procédé à une laparotomie d'urgence. Cette opération consiste à ouvrir l'abdomen afin d'y prélever le bracelet constitué de 18 billes magnétiques de forme hexagonale qui s'étaient alignées. Durant l’intervention, les médecins ont aussi recousu les trous provoqués par le bracelet dans la paroi intestinale de l’enfant. Le petit patient a pu retourner chez lui six jours plus tard, sans séquelles comme a pu le confirmer le rendez-vous de suivi réalisé six mois après.

Lors d'un incident similaire en 2020, un enfant de 5 ans en Chine avait quant à lui avalé 123 billes magnétiques - qui ont dû être retirées de son estomac au cours d'une opération de quatre heures.