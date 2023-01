Les balades en forêt seraient bénéfiques pour la santé mentale

L'ESSENTIEL L’asthme est une maladie respiratoire chronique causée par l’inflammation permanente des bronches.

Un adulte sur trois serait concerné par l’hypertension artérielle, selon l’Inserm.

Lorsque l’on vit en centre-ville, il n’est pas toujours évident d’aller dans un espace vert ou au bord d’un étang pour bénéficier d’un moment de calme. Pourtant, profiter de la nature permet de se ressourcer et d’apaiser son moral. C’est en tout cas ce que suggère une étude publiée dans la revue Occupational & Environmental Medicine.

Quels sont les effets bénéfiques de la nature sur la santé ?

Selon la recherche finlandaise, des visites régulières dans des espaces verts permettraient d’atténuer certains troubles psychiatres et physiologiques. Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont étudié une enquête environnementale menée à Helsinki, Espoo et Vantaa (Finlande) où près de 7.000 participants ont été suivis de 2015 à 2016.

Lors de la recherche, les volontaires ont été interrogés sur leur consommation de médicaments psychotropes (anxiolytiques, hypnotiques et antidépresseurs) prescrits dans le cas d’une anxiété ou d’une dépression. La prise d’antihypertenseurs et de médicaments contre l’asthme a également été prise en compte. Les chercheurs les ont aussi questionnés sur le nombre d’espaces verts (parcs, forêts, jardins) et bleus (lacs, étangs, mers) fréquentés au quotidien.

Une diminution de la consommation des psychotropes

Selon les résultats, trois à quatre balades dans des espaces verts par semaine permettraient de réduire de 33 % la probabilité d’utiliser des médicaments psychotropes pour un trouble lié à la santé mentale. Les participants se rendant régulièrement dans les parcs ou les forêts auraient également moins de risque d’avoir recours à des traitements contre la tension artérielle (36 %) ou contre l’asthme (26%).

"Cette constatation est conforme aux preuves provisoires soulignant l’importance de l’usage effectif des espaces verts en relation avec la santé mentale, et suggère qu’il en va de même pour d’autres problèmes de santé, tels que l’asthme et l’hypertension", ont noté les chercheurs.

Cependant, les scientifiques n’ont constaté aucun changement chez les personnes qui vivent à côté d’espaces verts ou bleus et/ou qui ont vue sur ces zones. L’effet bénéfique des parcs ou des forêts sur la santé mentale fonctionne donc uniquement pour les individus qui s’y rendent régulièrement.