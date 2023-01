Carcinome épidermoïde : elle développe un cancer de la peau après une manucure

L'ESSENTIEL Le carcinome épidermoïde est le deuxième cancer de la peau le plus fréquent.

S’il s’est propagé, des médicaments, appelés "inhibiteurs de PD-1", peuvent être administrés.

Une manucure qui tourne mal. En Californie, Grace Garcia, âgée de 50 ans, a l’habitude de faire ses ongles dans des instituts. En novembre 2021, elle se rend dans un nouveau salon. "La prothésiste ongulaire m'a fait une entaille au niveau de la cuticule de l’annulaire droit. Elle m'a coupée profondément et c'est l'une des premières fois que cela m'est arrivé. (…) Elle a probablement utilisé l'outil pour une précédente manucure. Je n'en ai aucune idée", a déclaré, au média Today, la quinquagénaire.

De retour chez elle, la cliente se rend compte qu’une boule s’est formée au niveau de sa cuticule. "Ça ressemblait à une verrue." L’Américaine décide d’appliquer une pommade antibiotique sur la plaie. Après quelques jours, cette dernière n’a pas cicatrisé. Elle retourne au salon pour les alerter et consulte un médecin. Le praticien lui indique alors qu’il s’agissait d'une simple "boule d'écriture". Cinq mois après la coupure à l’ongle, Grace Garcia montre la lésion à son gynécologue, lors d’une consultation, qui l’oriente vers un dermatologue.

Cancer de la peau : "une blessure qui est devenue la porte d'entrée" au papillomavirus

Après avoir réalisé une biopsie, elle apprend qu’elle est atteinte d'un carcinome épidermoïde. Il s’agit d’une tumeur maligne qui naît dans les cellules squameuses de la peau. D’après son médecin, ce cancer cutané a été causé par une infection à papillomavirus humains.

"C'est assez rare pour plusieurs raisons. En général, les souches qui causent le cancer du point de vue du HPV ont tendance à être plus transmises sexuellement. Dans le cas de Grace, elle a eu une blessure, qui est devenue la porte d'entrée. Donc, cette peau épaisse que nous avons sur nos mains et nos pieds et qui agit comme une barrière naturelle contre les infections ne faisait plus son travail, et le virus a pu infecter sa peau", a expliqué le dermatologue Teo Soleymani.

Plus le cancer est diagnostiqué tôt, plus les chances de guérison sont meilleures

Selon le spécialiste, la persévérance de Grace Garcia lui a évité de perdre un doigt. Elle a été diagnostiquée avec un cancer de stade 1. "Vos résultats sont entièrement dictés par la précocité avec laquelle vous les obtenez, et très souvent, les cancers sont complètement guérissables. Grâce à sa ténacité, elle a pu avoir un excellent résultat", a précisé le dermatologue.