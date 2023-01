Vivre près d'un aéroport expose les enfants à des niveaux dangereux de plomb

L'ESSENTIEL Actuellement, l'utilisation de l’essence au plomb par les avions représente jusqu'à deux tiers des émissions de plomb aux États-Unis.

L’essence au plomb affecterait le développement du cerveau humain, en particulier chez les enfants, et contribuerait à réduire le QI.

Cancers, accidents vasculaires cérébraux, contamination de l’air et de l’eau potable… L’essence au plomb est nocive pour la planète et la santé des êtres humains. Pourtant, ce carburant est toujours utilisé aux États-Unis, malgré les efforts déployés par les politiciens pour réduire l'exposition au plomb depuis les années 1970. Selon des chercheurs de l’université d'État du Colorado, l’essence au plomb est "consommée par plus de 170.000 avions à moteur à piston dans tout le pays".

600 écoles proches d’aéroports desservant des avions à moteur à piston

"L'Agence américaine de protection de l'environnement estime que quatre millions de personnes résident dans un rayon de 500 mètres d'un aéroport desservant des avions à moteur à piston. Environ 600 écoles primaires ou collèges sont situées à proximité de telles installations. En clair, les émissions provenant des gaz d'échappement autour de ces aéroports peuvent être une source d'exposition des enfants au plomb", ont indiqué les scientifiques.

Pour en avoir le cœur net, l’équipe a réalisé une étude publiée dans la revue PNAS Nexus. Dans le cadre de ces travaux, elle a analysé les niveaux de plomb dans le sang des enfants de moins de six ans, sur une période de 10 ans (de 2011 à 2020), qui vivaient près de l'aéroport Reid-Hillview dans le comté de Santa Clara, en Californie.

Essence : taux de plomb plus élevés chez les enfants vivant sous le vent

D’après les résultats, les niveaux de plomb dans le sang des jeunes participants augmentaient lorsqu’ils étaient à proximité de l’aéroport. De plus, les taux de plomb dans le sang étaient plus élevés chez les enfants vivant à l’Est (sous le vent). Autre constat : les niveaux de plomb dans le sang des tout-petits augmentaient en fonction du trafic d’avions à moteur à piston et des quantités d'essence au plomb vendues à l'aéroport.

"À travers cet ensemble de tests, nous trouvons des preuves cohérentes que les niveaux de plomb dans le sang des enfants résidant près de l'aéroport sont élevés à cause du dépôt d'essence au plomb. Cela indique que nous devrions soutenir les efforts politiques visant à limiter les émissions de plomb afin de préserver le bien-être des enfants à risque", a déclaré Sammy Zahran, auteur principal des recherches, dans un communiqué.