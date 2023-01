Diabète : la Covid-19 augmenterait bien le risque de développer la maladie

L'ESSENTIEL Le diabète est une maladie chronique caractérisée par la présence d’un excès de sucre dans le sang, appelé hyperglycémie. Si la maladie n'est pas pris en charge, de nombreuses complications peuvent apparaître (maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale, rétinopathie...).

On parle de diabète quand le taux de glycémie à jeun est égal ou supérieur à 1,26 g/l de sang lors de deux examens successifs.

En juin 2020, des médecins avaient partagé dans la revue New England Journal of Medicine le cas d’un jeune homme ayant développé un diabète après avoir été infecté par le Sars-CoV-2. Une nouvelle étude qui doit paraître dans la revue Nature Portfolio après validation, suggère que ce cas n’est pas isolé. Elle met en lumière un lien entre la Covid-19 et un risque accru d'hyperglycémie.

Un lien entre Covid-19 et diabète mis en évidence

Afin de déterminer si la Covid-19 peut provoquer un diabète, un registre mondial, baptisé CoviDIAB, a été mis en place. Il recueille des informations concernant le "diabète nouvellement diagnostiqué" et les "complications métaboliques graves associées à un diabète préexistant" chez les malades infectés par le coronavirus. Les chercheurs ont étudié les données de 537 cas de "nouveaux diabétiques" ayant eu la Covid-19 provenant de 61 hôpitaux dans 25 pays entre 2020 et 2022.

Les scientifiques ont analysé les dossiers des malades dont les diagnostics sont survenus dans les quatre semaines suivant la confirmation de la Covid-19. De plus, les taux d’hémoglobine glyquée (ou HbA1c : glycémie moyenne sur les trois derniers mois, NDLR) ont été évalués au moment de la détection de la pathologie pour exclure une hyperglycémie préexistante et pour confirmer l'association avec une infection par le Sars-CoV-2.

L’équipe a bien trouvé un lien : 102 patients Covid-19 ont reçu un diagnostic de diabète avec une hémoglobine glyquée enregistrée après l’infection. Cela représente 22 % des dossiers.

Covid-19 : les cas de diabète de type 2 sont majoritaires

Chez les adultes ayant eu la Covid et diagnostiqués diabétiques récemment, les sous-types de diabète étaient de type 2 (59 %) ou "pas encore connus" (41 %). "Il y a eu deux cas de diabète de type 1 d'apparition récente chez les enfants", précisent les auteurs. L'hyperglycémie a persisté après l’infection pour 45 % des patients.

Vingt-huit volontaires ont été suivis au-delà de trois mois. Le diabète subsistait toujours chez 23 d’entre eux (82 %) et seulement 5 ont enregistré une rémission.

"Cette étude montre la plausibilité clinique d'un effet diabétogène de la Covid-19, soutenant le dépistage du diabète chez les personnes qui contractent l'infection. Une enquête plus approfondie est justifiée pour confirmer les mécanismes d'interférence virale avec le métabolisme du glucose", concluent les auteurs de l’étude.