Anxiété du Nouvel an : comment surmonter ses angoisses ?

L'ESSENTIEL Si vous souffrez de l’anxiété du Nouvel an, prenez soin de vous, notamment en surveillant la quantité d'alcool que vous buvez.

"Même si vous avez l'impression d'être entouré de personnes qui sont joyeuses et optimistes, sachez que tout le monde ne ressent pas cela et que vous n'êtes pas seul", selon Catherine Hallissey.

On le sait : les fêtes de fin d’année peuvent être une source de stress pour de nombreuses personnes. Une fois que Noël est officiellement fini, cette anxiété diminue petit à petit. Mais chez certains, de nouvelles angoisses surviennent quelques jours plus tard, plus précisément à l’approche de la nouvelle année. Cela porte un nom : l’anxiété du Nouvel an.

Anxiété du Nouvel an : la faute à "un manque de structure"

Selon la psychologue, Catherine Hallissey, ce stress, provoqué par la nouvelle année, est déclenché par de multiples facteurs "allant de l'aspect pratique (horaires surchargés, temps prolongé passé en famille, contraintes financières) à l'aspect existentiel (par exemple, 'Qu'est-ce que je fais de ma vie ?')". "Beaucoup de gens se sentent contraints de faire de l'année à venir leur 'meilleure année', ce qui peut conduire à une anxiété paralysante avant même que l'année ne commence, et d'autres peuvent être toujours déçus de ne pas avoir réalisé tout ce qu'ils voulaient cette année passée", a-t-elle expliqué au Stylist UK.

Interrogée par le magazine, la psychothérapeute, Jacqueline Carson, a indiqué que le contraste entre la période avant Noël et celle après pouvait être déstabilisant. "À l'approche de Noël, nous sommes généralement très occupés et concentrés sur ce que nous devons faire. Une fois le grand jour passé, nous avons une accalmie jusqu'au réveillon du Nouvel An. (…) Cela peut déclencher de l'anxiété parce qu'il y a un manque de structure. Physiquement et mentalement, nous pouvons avoir du mal à nous adapter à la période de calme intermédiaire", a-t-elle précisé.

Comment vaincre l’anxiété du Nouvel an ?

Pour faire face à ces angoisses, les deux spécialistes conseillent de reconnaître ce que l’on ressent et de déterminer la cause de ce stress. Deuxième étape : ajouter une certaine structure à ses journées. "Prenez du temps pour vous, mais utilisez-le pour faire quelque chose que vous aimez. Vous ne voulez pas être trop rigide, mais avoir un plan de ce que vous faites chaque jour vous aidera à rester concentré sur le présent", a déclaré Jacqueline Carson.

Catherine Hallissey recommande de résister à l’envie de prendre des résolutions pour ne pas se mettre trop de pression pendant une période de l'année déjà éprouvante. "Fixez-vous un objectif spécifique et réaliste pour l'année à venir", a ajouté la psychologue.