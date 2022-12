Décès de Pelé : quels sont les signes d’un cancer du côlon ?

L'ESSENTIEL Pelé est le seul joueur à avoir gagné trois Coupes du monde (1958, 1962 et 1970).

Une veillée funèbre, ouverte au public, aura lieu lundi et durera 24 heures, au stade du Santos FC, club où le footballeur a brillé de 1956 à 1974.

L’athlète brésilien a marqué 1.281 buts dans sa carrière, selon la Fifa.

Trois. C’est le nombre de jours de deuil national décrété par le gouvernement brésilien après la mort du plus grand joueur de l’histoire du football, Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento. Le "Roi", atteint d’un cancer du côlon depuis septembre 2021, avait été hospitalisé le 30 novembre dernier à l'hôpital Albert-Einstein de São Paulo pour "réévaluer son traitement par chimiothérapie". À ce moment-là, sa famille se voulait rassurante et a affirmé que son état de santé ne présentait aucun "risque".

Mais rapidement, sa tumeur a progressé et son état s’est dégradé. Ce jeudi 29 décembre, le triple champion du monde s’est éteint à 82 ans des suites "de défaillances multiples d'organes" dans l’établissement hospitalier où il avait été admis un mois auparavant.

Cancer du côlon, le 3ème cancer le plus fréquent chez l’homme

Le cancer du côlon est une tumeur qui se développe à partir des cellules qui tapissent la paroi interne de cette grande partie du gros intestin, par transformation progressive d'un polype bénin. Cette maladie est le troisième cancer le plus fréquent chez l’homme après ceux de la prostate et du poumon et le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme après celui du sein.

Cette tumeur maligne est causée par une alimentation pauvre en fibres, excessive en viande rouge ou en viandes transformées, la consommation d’alcool et de tabac. Sa survenue peut aussi être provoquée par une inactivité physique et le surpoids. Autres facteurs de risques : l’âge, des antécédents familiaux et des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI).

Cancer du côlon : quels sont les symptômes ?

Le cancer du côlon se manifeste par :

Des douleurs abdominales Des selles plus étroites Une diarrhée qui se prolonge La présence de sang dans les selles Des nausées et des vomissements Un besoin pressant d’aller à la selle Une perte de poids inexpliquée Une anémie inexpliquée Une fatigue intense Une perte d’appétit

Cette pathologie peut être détectée dans le cadre du dépistage organisé proposé entre 50 et 74 ans ou d'un dépistage individuel en raison d'un risque élevé de cancer colorectal. Plus la tumeur est diagnostiquée tôt, mieux elle se soigne, et plus les chances de survie sont importantes.