«Damp January» : et si vous vous laissiez tenter par cette alternative au Dry January ?

L'ESSENTIEL 86,5 % des 18-75 ans ont bu de l’alcool au cours de l’année.

L’alcool est une des 3 premières causes de mortalité évitable.

Peau éclatante, meilleur sommeil, perte de poids, concentration optimale… Le "Dry January" a de nombreux bienfaits. Ce défi, lancé en 2013 et géré par l’association caritative Alcohol Change UK, consiste à faire une pause dans sa consommation d’alcool. En clair, du 1er janvier au 1er février, il convient de ne pas siroter de boissons alcoolisées. L’objectif : commencer l’année en ne buvant pas d’alcool et penser à limiter sa consommation sur le long terme. Pour certains, le "Dry January" est trop brutal et restrictif. Ces derniers parviennent à se restreindre pendant 31 jours, mais une fois arrivée au 1er février, ils reprennent leurs mauvaises habitudes, selon une étude publiée dans la revue National Library of Medicine.

"Damp January", la version moins extrême du Dry January

Cette année, les consommateurs d’alcool peuvent se laisser tenter par le "Damp January". Il s’agit d’une version moins restrictive du Dry January. Dans le cadre de ce défi moins brutal, on réduit progressivement notre consommation d’alcool, en buvant, par exemple, un à trois verres par semaine. Ce challenge permet de ne pas brusquer l’organisme et surtout de garder de bonnes habitudes tout au long de l’année. En clair, dans le cadre du Damp January, on ne supprime pas l’alcool de notre alimentation, on diminue notre consommation.

Pour ceux "qui veulent faire des ajustements positifs dans leur vie"

D’après Vedant Pradeep, PDG et cofondateur de Reframe, une application créée pour aider à réduire et à éliminer l’alcool, ce défi s’adresse à "tous ceux qui veulent faire des ajustements positifs dans leur vie". Il est aussi destiné aux personnes qui souhaitent "profiter de tous les avantages pour la santé et les émotions qu’impliquent une diminution de sa consommation d’alcool, sans éliminer complètement l’alcool de leur vie", a-t-elle précisé au magazine Better Homes & Gardens.