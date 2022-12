Alcoolisme : enfin un nouveau médicament pour traiter l'addiction

L'ESSENTIEL La spironolacton est actuellement prescrite pour les problèmes cardiaques.

10 % des Français boivent de l’alcool tous les jours.

Des scientifiques viennent de démontrer que la spironolactone réduit la consommation d’alcool chez les souris, les rats et les humains. Une excellente nouvelle dans le monde de l’addictologie, qui ne disposait pour l’instant que du baclofène, un médicament controversé par une partie de la communauté médicale.

Pour déterminer si la spironolactone pouvait aider les personnes dépendantes à se sevrer, les chercheurs ont administré le médicament à des souris et des rats alcooliques. Un effet positif a alors été observé chez les deux espèces : plus un animal recevait de spironolactone, moins il buvait. Le traitement n’a eu aucun impact sur l’alimentation et l’hydratation des animaux testés.

Autre enseignement de l’expérience : les rongeurs buvant les alcools les plus sucrés étaient ceux qui en consommaient le plus.

Un médicament qui aide à réduire la consommation d'alcool

Suite à ces résultats encourageants, les chercheurs se sont alors tournés vers les hommes, en testant le médicament sur des anciens combattants américains. Pendant deux mois, 10.726 personnes ont ingéré de la spironolactone, et 34.461 participants témoins n’ont rien pris du tout.

En utilisant l'échelle AUDIT-C (Alcohol Use Disorders Identification Test-Consumption) pour évaluer les niveaux de consommation d'alcool de chacun, les chercheurs ont alors constaté qu'en moyenne, les scores avaient diminué de 0,17 point supplémentaire chez les personnes ayant reçu le médicament. Et la encore, plus la dose de spironolactone était importante, plus la baisse de consommation d'alcool était conséquente. Par ailleurs, les personnes traitées qui buvaient le plus au départ sont celles qui avaient le plus réduit leur consommation d'alcool à la fin de l’expérience.

Traitement potentiel pour les personnes alcooliques

Les scientifiques pensent que la spironolactone diminue l’impact d'une hormone appelée aldostérone, très présente chez les personnes alcooliques.

"En combinant les résultats de trois espèces et observé leurs similitudes, nous sommes convaincus que nous sommes sur une piste potentiellement importante sur le plan scientifique et clinique", a déclaré le directeur de l’étude Lorenzo Leggio. "Nos avancées doivent conduire à poursuivre l'étude de la spironolactone comme traitement potentiel de l’alcoolisme, une maladie qui affecte des millions de personnes", conclut-il.

L'essai a été publié dans la revue Molecular Psychiatry.