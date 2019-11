Baclofène : il provoquerait une confusion mentale chez les patients atteints d’insuffisance rénale

Voilà une nouvelle étude qui risque de renforcer la controverse autour de l’utilisation du baclofène. Autorisé comme traitement contre l’alcoolo-dépendance par l’Agence nationale du médicament (ANSM) depuis octobre 2018, ce relaxant musculaire serait, lorsqu’il est utilisé à forte doses, responsable de confusion mentale chez les patients souffrant d’insuffisance rénale.

C’est ce que révèle une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université Western Ontario, au Canada, et publiée dans la revue JAMA. Selon ses résultats, un patient sur 25 souffrant de dysfonction rénale a été hospitalisé dans un état de grande confusion quelques jours après s’être faits prescrire du baclofène.

Une évidente corrélation entre baclofène confusion mentale

"Lorsque nous avons examiné des personnes atteintes d'insuffisance rénale (30% ou moins) qui avaient reçu une dose élevée de baclofène de leur médecin, environ une personne sur 25 a été hospitalisée dans un état de grande confusion, généralement au cours des jours qui ont suivi", a déclaré le Dr Amit Garg, auteur principal des travaux. "Si vous comparez cela à un groupe de personnes qui avaient une fonction rénale basse et qui n'ont pas reçu de baclofène, ce risque est inférieur à un sur 500, donc c'est une différence assez importante entre les deux groupes."

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont examiné un groupe de 16 000 personnes atteintes de maladie rénale en Ontario, et qui ont pris une dose de baclofène entre 2007 et 2018. Ces participants ont été divisés en deux groupes : un recevant une dose élevée et un autre revenant une faible dose du médicament. Ils les ont ensuite comparés à un groupe de près de 300 000 patients atteints de maladie rénale ne s’était jamais fait prescrire de baclofène.

Ils ont alors constaté que 1,11 % des patients ayant une dose élevée de baclofène ont été hospitalisés avec des symptômes cognitifs, contre 0,42 % de ceux n’ayant reçu qu’une faible dose. Ils ont également remarqué que dans le groupe ayant la fonction rénale la plus faible, 3,78 % des patients ont été hospitalisés après avoir commencé à prendre une dose élevée de baclofène.

Selon le Dr Garg, « dans la pratique actuelle, la plupart des patients reçoivent une dose similaire de baclofène, quel que soit le niveau de leur fonction rénale". "Nous avons aussi constaté que le risque d'hospitalisation pour confusion grave était plus élevé chez les patients ayant reçu des doses plus élevées que chez ceux ayant reçu des doses plus faibles."

Mieux surveiller la prescription de baclofène

Pour les chercheurs à l’origine de l’étude, ces résultats doivent permettre de mieux informer les médecins et les pharmaciens sur l’utilisation du baclofène atteints d’insuffisance rénale.

Les auteurs espèrent que cette étude permettra de mieux informer les médecins et les pharmaciens sur l'utilisation du baclofène chez les patients atteints d'insuffisance rénale. drogue. "Avec cette nouvelle information, les prescripteurs devraient reconsidérer le rapport risques-avantages et être très prudents avant de prescrire ce médicament. Lorsqu'ils croient que le médicament est indiqué, ils doivent envisager une faible dose, et les patients et leur famille doivent être avertis des effets secondaires à surveiller", conclut le Dr Garg, qui recommande toutefois aux patients sous baclofène de ne pas arrêter leur traitement sans avis médical.