Boisson : 7 habitudes qui vieillissent le cerveau plus vite

L'ESSENTIEL Le cerveau se compose de 4 lobes : lobe frontal, lobes temporaux, pariétaux et occipitaux.

Une consommation régulière et excessive d’alcool entraine de nombreux troubles cognitifs : altération de la mémoire, des capacités de planification, d’attention et de prise de décisions.

Le cerveau est composé à 80 % d'eau.

Le cerveau humain, véritable chef d’orchestre de l’organisme, gère l’ensemble de nos mouvements, de nos fonctions cognitives et même notre production d’hormones et nos organes. Plusieurs facteurs peuvent affecter son fonctionnement et son vieillissement. L’un des principaux est ce que nous avalons : les aliments bien sûr, mais aussi les boissons.

Certains breuvages sont néfastes pour cet organe constitué d’environ 100 milliards de neurones s’ils sont consommés en excès. Toutefois, attention, boire insuffisamment d’eau peut aussi être problématique pour la santé du cerveau. Quelles sont ces habitudes en matière de boissons qui font vieillir prématurement le cerveau ?

Boire jusqu’à l’ivresse

Pour les personnes timides ou peu à l’aise dans les soirées et les événements sociaux, l’alcool sert souvent d’outil pour surmonter certaines de ses inhibitions. Néanmoins, attention à ne pas abuser de cette “béquille”. "Des niveaux élevés d'alcool peuvent tuer les neurones du cerveau en peu de temps, donc boire excessivement pour se rendre ivre peut causer des lésions cérébrales", explique le Dr William Li à Eat This.

Si c’est ponctuel, votre cerveau peut se réparer, mais boire jusqu’à l’ivresse entraîne l’accumulation d’effets toxiques pour le cerveau. Elle provoque entre autre une inflammation de l’organe.

"Cela devient évident que vos fonctions cognitives sont altérées et que votre personnalité change", ajoute l’expert. "Les effets toxiques de l'alcool endommageront également vos autres organes, comme votre foie et votre cœur."

Abuser des boissons très sucrées comme le soda

Le cerveau a besoin de glucose pour bien fonctionner. Néanmoins, boire des boissons très sucrées se révèle néfaste. La diététicienne Tara Tomaino confirme au site américain, que plusieurs études ont prouvé que l’excès de sucre est lié aux troubles cognitifs.

L’experte conseille de réduire progressivement la consommation de sucre en optant pour la version non sucrée de son soda préféré. Pour les jus de fruits et les thés glacés, il est possible de diminuer le taux de glucose en ajoutant de l’eau. Autre solution : privilégier le fait maison aux boissons industrielles et réduire petit à petit la quantité de sucre. "Ne vous inquiétez pas, vos papilles s'adapteront", assure Tara Tomaino.

Ne pas boire assez d’eau

"Tout d'abord, la déshydratation peut contribuer à la fatigue et à la sensation de fatigue. Donc, pour garder votre esprit alerte, assurez-vous de boire suffisamment d'eau et de liquide tout au long de la journée", indique la nutritionniste Amy Goodson. "La déshydratation peut également contribuer à réduire l'acuité mentale, donc boire suffisamment d'eau et de liquide est nécessaire pour que votre cerveau fonctionne correctement tout au long de la journée."

Pour rester en bonne santé, il est recommandé de boire entre 1,5 à 2 litres par jour en moyenne, en fonction de l'activité physique.

Boire de l’alcool seul

S’il n'y a rien de mal à boire un verre de vin ou une bière seul de temps en temps, ça peut le devenir si cela devient une habitude régulière. Il pourrait s'agir, en effet, d'un des premiers signes de dépendance.

"Une consommation excessive d'alcool provoque des troubles neurologiques, des maladies du foie et une foule d'autres problèmes de santé physique et mentale. La dépendance à l'alcool entraîne un vieillissement prématuré du cerveau et des troubles cognitifs", explique le Dr Li.

Et même s’il ne s’agit que d’un verre ou deux d'alcool, il faut se montrer prudent. Une étude publiée dans Nature Scientific Reports montre que les personnes qui boivent modérément (moins de 3 verres par jour pour les femmes et moins de 4 pour les hommes) ont un volume cérébral plus petit que celles qui ne consomment pas quotidiennement de l’alcool.

Prendre beaucoup de café

"Des quantités modérées de caféine ont été associées à la prévention du déclin cognitif et à la réduction du risque de développer la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, et cela peut même améliorer l'humeur et la concentration", déclare la nutritionniste Lisa Young. "Cependant, met-elle en garde, la modération est la clé. Trop de caféine peut causer des troubles du sommeil chez certaines personnes", ce qui peut entraîner régulièrement un vieillissement cellulaire plus rapide.

Consommer de l’alcool le ventre vide

Il ne faut pas boire d'alcool le ventre vide. Le Dr Li a confié au site Eat This que consommer de l’alcool sans avoir mangé au préalable favorise l’absorption rapide de l’alcool. Il est présent dans votre circulation sanguine et par effet domino dans votre cerveau en moins de 5 à 10 min.

"Bien que le corps de chaque personne métabolise l'alcool à un rythme légèrement différent, boire avec de la nourriture ralentit l'absorption dans l'estomac. La nourriture dilue également la teneur en alcool, de sorte que les niveaux ne s'accumulent pas aussi rapidement ou à des niveaux aussi élevés dans le sang et le cerveau", explique le professionnel de santé. Il conseille d’associer son cocktail ou son verre de vin avec des aliments riches en fibres ou en graisses saines (oméga-3).

Ne pas boire du thé vert

S’il faut se montrer prudent avec l’alcool, les sodas et le café, la retenue n’est pas nécessaire avec le thé vert. Les recherches montrent que la consommation de cette boisson est associée à un risque réduit de trouble cognitive chez les adultes. Il a été constaté qu’elle améliore la mémoire et l'attention, ainsi que la fonction cérébrale globale. Ne pas boire de thé vert ne nuira pas à votre cerveau, mais vous manquerez ses nombreux bénéfices et effets protecteurs sur la santé cérébrale.