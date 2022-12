Burn-out des fêtes : 3 astuces pour le surmonter

L'ESSENTIEL Selon un sondage Ipsos/Qare, 38 % des Français se disent davantage fatigués en décembre. Les femmes sont les plus touchées (41 %).

La moitié des femmes (48 %) et les parents (51 %) reconnaissent que leur charge mentale est plus importante pendant la période des fêtes de fin d'année. Cela représente 14 points de moins que les hommes.

Près d’un tiers des sondés ont reconnu appréhender de passer du temps en famille.

Oui, Noël est une période magique et de fêtes… mais c’est également le moment où se télescopent de nombreux facteurs de stress : la recherche du cadeau parfait, les difficultés financières, la foule dans les magasins ainsi que dans les transports et même pour certains les tensions familiales.

"Comme nous sommes confrontés à des facteurs de stress répétés pendant les vacances, cela peut entraîner des changements durables dans les systèmes corporels liés à cette réponse au stress, ce qui finit par épuiser", expliquent Jolanta Burke et Justin Laiti du département de psychologie du Royal College of Surgeons Ireland dans leur article paru dans la revue The Conversation. Ce phénomène a été surnommé le burn-out des fêtes.

Burn-out des fêtes : qu'est-ce qui le provoque ?

Face à un emploi du temps chargé et l’accumulation de petits événements stressants pendant les fêtes, certaines personnes présentent des difficultés à s’endormir, des troubles de l’humeur (irritation, surexcitation…) et une incapacité à se détendre. Ces symptômes découlent d’une activation accrue du système nerveux sympathique et d'une hausse de la production de cortisol.

"Lorsque votre activation du cortisol dure trop longtemps en raison d'une cascade de petits événements stressants menant à Noël, votre corps peut commencer à produire des niveaux quotidiens de cortisol plus bas, ce qui conduit à se sentir vidé. Finalement, l'activation constante du système nerveux sympathique inhibe la capacité de votre organisme à se remettre du stress et à se sentir plein d’énergie tout au long de la journée, contribuant à des sentiments d'épuisement pendant les fêtes", indiquent les chercheurs.

Toutefois, des gestes simples permettent d'atténuer cette sensation de "burn-out" lors des festivités.

3 conseils pour se remettre du stress de Noël

Les deux scientifiques ont partagé des méthodes facile à appliquer pour surmonter l’épuisement des fêtes de fin d’année :