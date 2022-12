Comment bien conserver vos restes de Noël ?

L'ESSENTIEL En France, environ un tiers des intoxications alimentaires déclarées chaque année surviennent au domicile.

Une cuisson des aliments à une température de 70 °C à cœur permet d’éliminer la majorité des microorganismes pathogènes. Toutefois, la prudence doit rester de mise.

Les fruits de mer se conservent entre 18 et 24 h, les huîtres non ouvertes : 5 à 6 jours (sans lumière et à plat), la charcuterie tranchée : 3 à 4 jours, les légumes cuits : 2 à 3 jours et la mayonnaise maison : 24 h.

Les convives sont partis et les restes du repas de Noël sont encore très nombreux. Sans quelques précautions, les délicieux mets des fêtes peuvent devenir de véritables agents d’intoxication alimentaire. Roger Sitrin, chef instructeur au Institute of Culinary Education, et Trevor Craig, expert en alimentation, ont confié leurs astuces à Yahoo News pour bien conserver les aliments cuisinés pendant les festivités.

Fêtes de fin d’année : combien de temps conserver les restes ?

"Les aliments qui passent du temps dans la 'zone dangereuse' - c’est-à-dire entre 4 et 60 degrés - offrent le meilleur environnement pour que les agents pathogènes d'origine alimentaire se développent et se multiplient. Évitez donc autant que possible de laisser la nourriture dans cette plage de température. Mais cela ne veut pas dire que cela va absolument vous rendre malade, il y a juste une probabilité plus importante", prévient le chef Roger Sitrin.

De plus, les plats cuisinés ne doivent pas être laissés à température ambiante pendant plus de deux heures avant consommation ou réfrigération. "En général, les restes peuvent être conservés pendant trois à quatre jours maximum après la cuisson… si vous les stockez correctement", ajoute Trevor Craig.

Restes : comment bien les stocker ?

Le premier point sur lequel être vigilant avec les restes est de bien laisser refroidir les victuailles avant de fermer la boîte. "Les aliments chauds enfermés sont susceptibles de créer de l'humidité. Ce qui favorise la décomposition", explique Trevor Craig. Par ailleurs, si la nourriture est encore chaude lorsqu’elle est rangée dans le frigo, le réfrigérateur sera obligé de travailler plus pour maintenir une température sûre pour l’ensemble des plats présents.

Si la quantité de denrées est importante, il est préférable de la répartir dans différents contenants. Ainsi, le refroidissement sera plus rapide et la consommation des restes sera aussi plus aisée, permettant de réchauffer uniquement la portion souhaitée, et non l’ensemble d'un plat.

Le chef partage également une de ses astuces : prendre des récipients transparents. "Il y a de bien meilleures chances que vous utilisiez les restes si vous pouvez les identifier rapidement lorsque vous ouvrez le réfrigérateur", explique Roger Sitrin. "Cela évite d'avoir à faire le test apparence-odeur-goût pour chaque contenant." De plus, il conseille d'étiqueter les boîtes à l’aide d’un marqueur permanent. Indiquez le nom du plat et la date à laquelle vous l'avez placé dans le récipient. Ainsi, il sera plus facile de repérer les aliments qui ne sont plus consommables.

Comment bien réchauffer les restes de Noël ?

Pour les experts, il est préférable de sortir la quantité d’aliments que vous prévoyez de manger et de remettre le restant immédiatement dans le réfrigérateur. "Gardez autant que possible vos aliments hors de la température ambiante, car le réchauffage et le refroidissement du produit vont accélérer le développement des bactéries", ajoute Trevor Craig.

Et la prudence reste toujours de mise : "Même si chauffer les aliments assez haut pendant assez longtemps tuera les bactéries, cela ne signifie pas qu'il détruira les toxines laissées par certains germes qui peuvent être à l'origine de maladies d'origine alimentaire", met en garde l’expert.