Hypertension : cette dose de café quotidienne double les risques de décès des malades

L'ESSENTIEL 1 adulte sur 3 souffre d'hypertension. Seule la moitié d'entre eux le sait.

L'hypertension est diagnostiquée quand la pression systolique est supérieure à 140 mmHG et/ou la pression diastolique supérieure à 90 mmHg.

Selon l'OMS, l'hypertension est l’une des premières causes de décès prématuré dans le monde.

Pour de nombreuses personnes, il est difficile de se passer de café. Et pourtant, le breuvage n’est pas toujours bon pour la santé. Une nouvelle étude, parue dans le Journal of the American Heart Association, révèle que boire deux “caouas” ou plus par jour augmente significativement les risques de décès par maladie cardiaque chez les personnes atteintes d’hypertension sévère.

Café : pas plus d'une tasse par jour en cas d'hypertension sévère

Des chercheurs japonais ont tenté de déterminer l’impact des boissons chaudes sur la santé des patients atteints d’hypertension. Ils ont pour cela suivi plus de 6.570 hommes et 12.000 femmes âgés de 40 à 79 ans pendant 19 ans. Les participants devaient répondre à des questionnaires sur leurs habitudes quotidiennes et alimentaires ainsi que leurs antécédents médicaux. 842 personnes sont décédées d’une maladie cardiovasculaire durant la durée des travaux.

L’analyse des données montre les individus ayant une pression artérielle très élevée (soit de stade 2 et 3 ou encore 160/100 mmHg ou plus) buvant deux tasses de café par jour ou plus, étaient deux fois plus susceptibles de mourir d’une pathologie cardiaque que les non-buveurs de café.

En revanche, une seule tasse du nectar noir n’était pas associée à un risque accru de décès.

"Ces résultats peuvent étayer l'affirmation selon laquelle les personnes souffrant d'hypertension artérielle sévère devraient éviter de boire trop de café", a expliqué l’auteur principal de l’étude, le Dr Hiroyasu Iso du National Center for Global Health and Medicine (Tokyo) et de l’université d’Osaka. "Parce que les individus souffrant d'hypertension sévère sont plus sensibles aux effets de la caféine. Ses effets nocifs peuvent l'emporter sur ses effets protecteurs et peuvent augmenter le risque de décès", a ajouté l’expert.

Pression artérielle très élevée : le thé vert ne pose pas de problème

Les travaux de l’équipe japonaise ont également révélé que la consommation de thé vert n’est pas associée à un risque accru de décès par maladie cardiovasculaire.

Les bienfaits de cette boisson s'expliqueraient par la présence de polyphénols, qui sont des micronutriments aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires que l'on trouve dans le thé. Pour les chercheurs, ce sont ces éléments qui pourraient expliquer en partie pourquoi seule la consommation de café était associée à une hausse des décès chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle sévère, bien que les deux boissons étudiées contiennent de la caféine. Toutefois, ils reconnaissent que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour confirmer leurs observations.