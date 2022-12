Hypertension : ce symptôme la nuit doit vous alerter

L'ESSENTIEL Se lever souvent pour uriner pendant la nuit peut être un symptôme d'hypertension.

Des chercheurs japonais ont fait le lien entre nycturie, consommation de sel et hypertension.

Devoir se lever la nuit pour aller aux toilettes est ennuyant, mais cela peut aussi être inquiétant. Des chercheurs japonais ont découvert en 2017 un lien entre l'hypertension artérielle, la consommation de sel et l'envie fréquente d’uriner la nuit. Leurs découvertes ont été présentées au 83e Congrès scientifique annuel de la Japanese Circulation Society et publiées sur le site de European Society of Cardiology.

La nécessité d'uriner plusieurs fois pendant la nuit est appelée nycturie. Les personnes atteintes peuvent se lever jusqu'à 6 fois par nuit. Certaines pathologies ou états de santé peuvent l'expliquer : les femmes enceintes ou les personnes âgées peuvent en être atteintes.

Lien entre le sel, la nycturie et l'hypertension artérielle

Une étude réalisée en 2017 au Japon a montré qu'une forte consommation de sel augmentait la fréquence des mictions nocturnes. Les résultats des chercheurs japonais apportent une nouvelle vision. "Nos travaux montrent que si vous avez besoin d'uriner la nuit, il est possible que vous ayez une pression sanguine élevée et/ou un excès de liquide dans le corps", expose le Dr Satoshi Konno, l'un des principaux auteurs de l'étude.

Les scientifiques japonais ont analysé les données de 3.749 personnes pour parvenir à ces résultats. Après avoir étudié leurs données de santé, ils ont découvert que la nycturie était associée à un risque accru de 40 % de développer une pression sanguine élevée, et que plus les patients se réveillaient chaque nuit pour uriner, plus leur risque de développer une hypertension était important. Selon le Dr Konno, il n'existe pas de lien de causalité, cependant les causes de la nycturie doivent être recherchées, car il pourrait s'agir d'un symptôme d'hypertension ou d'une autre pathologie.

Au Japon, la consommation de sel est élevée

Il faut également prendre en compte les facteurs environnementaux et sociaux : les Japonais pourraient être particulièrement touchées par ces troubles, bien plus que les Européens ou Américains. Au pays du soleil levant, la consommation de sel est 2,5 fois plus élevée que la moyenne mondiale. La population japonaise est donc plus à risque car le sel augmente le risque de nycturie et d'hypertension.

Les dangers de l'hypertension artérielle

En France, l'hypertension artérielle est la maladie chronique la plus fréquente. Au fil du temps, elle peut endommager les artères et entraîner des accidents vasculaires cérébraux, une insuffisance rénale et même un infarctus du myocarde. En France, on estime qu’un adulte sur trois est concerné.