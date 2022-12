Est-ce que, pendant un mal de tête, c’est notre cerveau qui souffre ?

L'ESSENTIEL Les migraines touchent 7 à 8 millions de personnes en France, dont 12 % des adultes et 5 % à 10 % des enfants.

20 % des femmes en souffriraient. La chronicité est plus importante chez la femme (4,18 % de la population) que chez l’homme (1,62 %).

La migraine débute avant 40 ans dans 90 % des cas. Elle diminue progressivement après 40 ans. Après la ménopause, la prévalence de la migraine décroît fortement chez la femme.

Que répondre à votre enfant quand il vous demande l’explication de son mal de tête ? Est-ce que c’est vraiment le cerveau qui a mal ou le phénomène est-il plus complexe ?

Un neuroscientifique australo-écossais, David Farmer, chercheur à l'université de Melbourne, apporte des explications simples et accessibles dans un article pour la version jeune public de The Conversation.

Mal de tête : explications de ce qu'est la douleur

Quand on parle de mal de tête, on comprend que la tête nous fait ressentir une douleur. La douleur est le moyen qu’a le cerveau de nous communiquer un danger potentiel pour notre corps. Par exemple, quand on se brûle les doigts, ce qui peut endommager notre peau, les nocicepteurs (les récepteurs sensoriels de la douleur) sous la peau envoient des messages nerveux à notre cerveau pour l’informer des dommages subis. Alors, on ressent de la douleur. "C’est la façon qu’a notre cerveau pour nous convaincre de ne plus faire des choses qui peuvent nous blesser. On se brûlera une fois par accident mais pas deux", résume David Farmer.

Pour le mal de tête, les choses sont un peu plus compliquées, comme le précise le neuroscientifique : "le cerveau en lui-même n’est pas en mesure de ressentir des dégâts comme peuvent le faire nos doigts". Il est par exemple possible de le piquer ou de le couper sans ressentir aucune douleur, comme lors d’opération de chirurgie cérébrale pendant que le patient est éveillé.

Ce n'est pas le cerveau mais tout ce qui l'entoure qui déclenche la douleur

Mais alors, si le cerveau ne peut pas ressentir la douleur, pourquoi pouvons-nous avoir mal à la tête ? "Parce que dans notre tête, il n’y a pas que le cerveau, il y a également des muscles, des tissus, des veines, des artères et toutes ces parties peuvent ressentir certaines choses comme une irritation, une inflammation ou une déshydratation, et donc de la douleur", explique David Farmer. Comme lors d’une brûlure, des messages nerveux sont envoyés au cerveau qui les interprète comme une douleur à l’intérieur de notre tête et on ressent un mal de tête.

"Ces irritations, inflammations ou déshydratations peuvent se produire lorsque l’on se cogne la tête, que nous tombons malades ou quand on s’expose au soleil trop longtemps sans boire suffisamment", indique le chercheur australo-écossais. En cas de légers maux de tête, le mieux reste de s’allonger dans un endroit calme, frais et obscur et si la douleur ne passe pas, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin, recommande-t-il.