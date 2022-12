Le régime méditerranéen booste la fertilité

L'ESSENTIEL Environ 1 couple sur 8 en France consulte car il a des difficultés à concevoir un enfant.

On parle d'infertilité d'un couple en l'absence de grossesse après 12 à 24 mois de rapports sexuels réguliers et non protégés.

L'infertilité reste inexpliquée dans 25 % des cas.

Le régime méditerranéen est bon pour la santé. Il protège de nombreux troubles comme les pathologies cardiovasculaires, la maladie d'Alzheimer, le diabète de type 2… Mais ce n’est pas tout. Une nouvelle étude, menée par les universités australiennes Sunshine Coast, Monash et South Australia (UniSA), révèle que cette alimentation aide aussi à surmonter l’infertilité.

Le régime méditerranéen augmente les chances d’avoir un bébé

"Décider d'avoir un bébé est l'une des plus grandes décisions de la vie, mais si les choses ne se passent pas comme prévu, cela peut être très stressant pour les deux partenaires", reconnaît la Dr Evangeline Mantzioris d’UniSA, auteure des travaux publiés dans la revue Nutriments. Pour renforcer leur chance de concevoir, elle leur conseille de suivre le régime méditerranéen.

Ses dernières recherches montrent que cette alimentation - principalement à base de plantes, de grains entiers, d’huile d’olive et de protéines maigres (poulet, poisson) - réduit l’inflammation qui est susceptible d'affecter la fertilité des hommes et des femmes. L'équipe a remarqué que les couples qui adoptent la cuisine méditerranéenne, affichent plus de chance de succès lors des procédures de la procréation assistée. La qualité du sperme chez les hommes est également améliorée.

Alimentation méditerranéenne : une solution non-invasive pour lutter contre l’infertilité

Les examens du bilan de fertilité, les traitements contre l’infertilité (chirurgies, PMA)... Le parcours pour concevoir un enfant peut être particulièrement intrusif et éprouvant. Pour les scientifiques australiens, la découverte d’un lien entre le régime méditerranéen et la fertilité est prometteuse. "Modifier votre alimentation est une stratégie non-invasive et abordable qui pourrait potentiellement combattre l'infertilité", se félicite Simon Alesi, chercheur à l'Université Monash. "Bien sûr, des études supplémentaires doivent être menées, mais au moins, passer à un régime méditerranéen améliorera, non seulement votre état de santé général, mais également vos chances de concevoir."