Le télétravail favorise le grignotage

L'ESSENTIEL En 2021, en moyenne chaque semaine, 22 % des salariés ont télétravaillé, d’après l’Insee.

Les télétravailleurs ont connu plus de troubles du sommeil et plus de douleurs qu’avant la crise d’après l’INRS.

Le télétravail n’a pas que des avantages. D’après une étude commandée par l’Institut Danone au Crédoc et relayée par 20 Minutes, ceux qui travaillent en dehors du bureau prennent des pauses-déjeuner plus courtes, leurs repas sont moins variés et ils ont une tendance à grignoter davantage.

Le télétravail incite à moins bien manger

D'après cette enquête menée, de mars à mai 2022, auprès de 621 salariés volontaires de Danone, en France, on déjeune davantage seul en télétravail (72 % des répondants) que lorsqu’on est au bureau (12 %). La durée de la pause-déjeuner est également plus courte : moins de 20 minutes pour 38 % des salariés interrogés, alors qu’au bureau, seuls 18 % y consacrent moins de 20 minutes. De plus, on mange moins bien : "Le repas est simplifié avec pour plus de 40 % des salariés interrogés une diminution des composantes (entrée, plats, fromages, dessert) du repas et de la diversité", pointe Françoise Néant, la déléguée générale de l’Institut Danone.

Le grignotage est plus répandu en télétravail

Il ressort également que le grignotage est davantage courant lorsque l’on n'est pas au bureau : les répondants étaient 8 % de plus à manger en dehors des repas et notamment du chocolat, qui est beaucoup plus consommé en télétravail (+22 %). "L’Institut veut aller plus loin et structurer des recommandations pour accompagner les Français vers des modes de vie plus sains en proposant des pistes de recommandations, dès début 2023", avance la déléguée générale de l’Institut Danone. Elle estime que cette étude est simplement une première étape qui montre qu’il faut recueillir davantage de données sur les conséquences du télétravail sur l’alimentation.