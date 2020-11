Télétravail : ces trois exercices évitent d’avoir mal au dos devant l’ordinateur

Avec le reconfinement liée au Covid 19, de nombreuses entreprises ont demandé à leurs salariés de continuer à travailler depuis chez eux. Pour beaucoup d’entre nous, le logement n’est malheureusement pas équipé d’un vrai bureau, et l’installation devant l’ordinateur n’est pas des plus confortables. Voici 3 mouvements simples à pratiquer pendant votre journée de télétravail pour limiter le mal de dos.



1/ Bouger ses omoplates



Les muscles situés au niveau des cervicales sont reliés anatomiquement aux épaules et en particulier aux omoplates. Ils ne bougent pas suffisamment lors d’une journée typique de télétravail. "Nous vous présentons ici un enchaînement de mouvements simples pour mobiliser doucement ces muscles", expliquent Thomas Dupas et Romain Brial (Voir la vidéo ci-dessous).



Toutes les heures, essayez de prendre quelques minutes pour bouger vos omoplates et mobiliser ainsi correctement les muscles de la nuque et des épaules afin d’éviter les tensions. "1 min de mouvements ciblés sur chaque épaule et vous voilà prêts pour une nouvelle heure de travail !", précisent les kinésithérapeutes.



2/ L’étirement des muscles rhomboïdes



Les muscles rhomboïdes sont souvent responsables des douleurs ressenties dans le haut du dos. Voici comment les étirer (voir la vidéo ci-dessous).

Maintenez l’étirement 20 secondes et étirez ainsi 3 fois de chaque côté.



3/ Mobilisation de la poitrine et des omoplates



Ce mouvement peut être très facilement pratiqué pendant votre journée de télétravail. Pour une bonne hygiène du dos, pensez à bouger votre colonne vertébrale, vos muscles, vos épaules (voir la vidéo ci-dessous).

Continuez ces mouvements pendant 30 secondes et recommencez 3 fois. Enfin, "n’hésitez pas à bouger le plus régulièrement possible", concluent les deux professionnels de santé sur leur site Weasyo.com.



Selon un sondage BVA post premier confinement, fin mai, près de 9 Français sur 10, soit 89% des répondants, affirment qu’ils ont eu des douleurs dorsales pendant le confinement. Les cadres et les moins de 35 ans sont particulièrement touchés. On note aussi la majoration des douleurs dorsales déjà présentes chez certains interrogés : en général, un quart a eu la sensation que cette période avait fait évoluer leurs maux. 13% ont, depuis le confinement, plus de douleurs.