Contraception : bientôt un premier gel vaginal sans hormones ?

L'ESSENTIEL L’usage du préservatif a doublé chez les femmes de 20 à 24 ans entre 2010 et 2016.

D’après les auteurs, ce gel utilise un tout nouveau mécanisme d’action, une première depuis plus de 60 ans.

À l’avenir, les scientifiques comptent tester leur produit sur des moutons et sur des humains.

Selon le baromètre santé 2016 contraception de Santé Publique France, la pilule reste la méthode de contraception la plus utilisée en France, avec 36,5 % des femmes qui la prennent. Ce sont les 15-19 ans, avec 60,4 %, et les 20-24 ans, avec 59,5 %, qui l’utilisent le plus. Néanmoins, depuis dix ans, il y a un recul du recours à ce moyen de contraception, avec une baisse d’environ 15 %, d'après l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

En effet, certaines femmes choisissent d’abandonner la pilule contraceptive en raison de ses effets secondaires, tels que la prise de poids, les troubles de l’humeur ou encore la baisse de libido, mais aussi parce qu’elle est une méthode contraignante, à prendre tous les jours à heures fixes. Ainsi, pour éviter les grossesses non-désirées, certaines préfèrent se tourner vers d’autres solutions comme le préservatif ou le stérilet. À titre d’exemple, à partir de 35 ans, le stérilet est le premier contraceptif utilisé par les femmes.

Contraception : un gel sans hormone à appliquer via une seringue avant un rapport sexuel

Les patientes pourraient bientôt avoir une nouvelle méthode de contraception : un gel sans hormone à appliquer via une seringue avant un rapport sexuel, qui devrait être efficace dès les premières secondes et dont les effets dureront quelques heures. C’est en tout cas l’objectif des chercheurs qui ont mis au point ce produit dont les essais pré-cliniques, publiés dans la revue Science Translational Medicine, ont obtenu de bons résultats. Lors de ceux-ci, les scientifiques ont testé le produit sur huit brebis et il serait efficace à 98 %. En effet, après une insémination artificielle de près d’un milliard de spermatozoïdes, un seul animal avait deux spermatozoïdes dans son utérus.

Le gel agit sur la glaire cervicale pour empêcher le passage des spermatozoïdes

"Il y a un défi technique derrière la manipulation de la glaire cervicale", pointe Ulrike Schimpf, première autrice de cette étude. La glaire cervicale - ou mucus cervical - est un liquide visqueux et transparent sécrété par les cellules du col utérin sous l'action des œstrogènes, selon le Larousse. Celle-ci permet l’ascension des spermatozoïdes dans l'utérus et leur capacitation, c’est-à-dire la transformation de la tête du spermatozoïde le rendant apte à la fécondation. Et c’est justement sur la glaire cervicale que le gel mis au point par les scientifiques agit.

Au contact du gel, la glaire cervicale s'épaissit pour empêcher le passage de spermatozoïdes. Outre son application facile, il présente un autre avantage pour les femmes : il ne contient pas d’hormones et n’a ainsi pas les effets secondaires d’une méthode de contraception hormonale. Thomas Crouzier, co-auteur de cette étude, précise l’action du produit : "Le chitosan [une substance naturelle] est délivré dans le vagin via ce gel et interagit avec le mucus présent dans le canal cervical. Une fois en interaction, la glaire [cervicale] devient une meilleure barrière contre les spermatozoïdes, empêchant leur passage dans l’utérus et la fécondation".