Pourquoi la mort d’un animal de compagnie doit être pris plus au sérieux

L'ESSENTIEL Pendant la pandémie, de nombreuses personnes ont passé plus de temps avec leurs animaux de compagnie. Ils ont compté sur eux pour les rassurer et les aider à maintenir un sentiment de normalité.

Le fait de faire preuve d'empathie et de comprendre les émotions provoquées par la perte d'un animal de compagnie renforce le processus de guérison.

On le sait : les animaux domestiques jouent un rôle important dans la vie de ceux qui s'en occupent. C’est pourquoi lorsqu’ils meurent leurs propriétaires se sentent anéantis et peuvent pleurer pendant plusieurs jours. "Toutefois, le deuil d'un animal de compagnie continue d'être privé de droits dans la société. Les jugements peuvent conduire les personnes à faire leur deuil sans soutien social", ont indiqué Michelle Crossley, professeur au Rhode Island College (États-Unis), et Colleen Rolland, présidente et spécialiste du deuil après la perte d'animal de compagnie pour l'Association for Pet Loss and Bereavement (APLB).

"Reconnaître les avantages thérapeutiques du processus de deuil"

Dans une étude publiée dans la revue Human-Animal Interactions, les scientifiques ont expliqué qu’il fallait mettre fin à la stigmatisation sociale autour de la perte d’un animal domestique. Dans le cadre de ces travaux, ils se sont appuyés sur des recherches menées dans le domaine de la perte d'animaux de compagnie et du deuil des êtres humains. "Un des objectifs de cette étude est de fournir aux thérapeutes des perspectives à prendre en compte dans leur pratique lorsqu'ils travaillent avec des patients qui sont très attachés à leur animal de compagnie. Elle vise également à reconnaître les avantages thérapeutiques du travail à travers le processus de deuil jusqu'à l’acceptation", a déclaré Michelle Crossley, dans un communiqué.

Deuil : la stigmatisation sociale complique le processus de guérison

Selon les chercheurs, la stigmatisation associée au deuil d’un animal peut compliquer le processus de guérison. Ils ajoutent que si l'empathie est plus naturelle lorsqu'il s'agit de parler du décès d’un être humain, il existe d'autres types de perte qui ne sont pas reconnus ou auxquels la société n'accorde pas autant d'attention. Parmi eux, on retrouve la mort par suicide, la fausse couche, le décès causé par le sida et la mort d'un animal de compagnie. "Lorsque les relations ne sont pas valorisées par la société, les personnes sont plus susceptibles d'éprouver un deuil privé de droits après une perte qui ne peut être résolue et qui peut devenir un deuil compliqué", a précisé Colleen Rolland.

"La perte d'un animal de compagnie peut être une expérience traumatisante"

Les deux auteurs ont suggéré que le fait de disposer d'un "espace sûr" pour discuter de sa relation avec son animal de compagnie était bénéfique pour traverser et venir à bout de cet événement douloureux. "La perte d'un animal de compagnie peut être une expérience traumatisante, surtout si l'on tient compte de la force de l'attachement, du rôle que l'animal jouait dans la vie du maître, ainsi que des circonstances et du type de perte", a signalé Michelle Crossley.

Les scientifiques pensent que les séances thérapeutiques en groupe ou via des forums en ligne peuvent permettre de travailler sur son deuil. Les thérapeutes peuvent aussi inciter les enfants et les adultes qui vivent mal la perte d'un animal de compagnie à exprimer leur chagrin, leurs craintes et leurs angoisses à travers le dessin, la poterie ou la peinture.