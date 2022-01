Prendre un animal de compagnie peut-il remplacer un psy ?

Depuis le premier confinement, les adoptions d'animaux de compagnie sont en hausse de 10 à 15 % d'après le Syndicat national des professions du chien et du chat. Avec seulement 3,8 % des animaux adoptés retournés à la SPA, la compagnie de ces animaux prend tout son sens.

Comment les animaux de compagnie améliorent-t-ils le moral ?

Les animaux de compagnie, les chiens et les chats en particulier, sont dotés de ce qu'on appelle un "anthropomorphisme", c'est-à-dire qu'ils sont capables de réagir à notre comportement et nos émotions, mais aussi de faire preuve d'intelligence et d'adaptation.

Depuis plusieurs décennies, leur impact sur la santé mentale a été étudié et montre qu’avoir un animal de compagnie oblige non seulement à bouger, mais a aussi un impact sur nos hormones. Interagir avec un chien ou un chat permet de réduire le cortisol (l'hormone du stress chronique), et d'augmenter la sérotonine et la dopamine (en lien avec l'attachement et la bonne humeur). En se sentant moins anxieux et moins seul, le propriétaire améliore son bien-être.

Prendre un animal quand on souffre de maladie mentale

Que l'on souffre de dépression, d'anxiété, mais aussi de psychotraumatisme, de trouble bipolaire ou d'autisme, prendre un animal de compagnie, qu’il s'agisse d'un chien ou d'un chat, peut aider à rompre l'isolement, à adopter une routine vertueuse, à être actif et interagir avec d'autres personnes. Les chiens d'assistance pour les autistes (1) ou pour les personnes dépressives (2) dont ainsi dressés pour aider leur propriétaire à revenir au moment présent en cas de panique, à les protéger en cas d'agoraphobie ou les consoler.

En savoir plus :