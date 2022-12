Grippe : 9 régions touchées de plein fouet par l'épidémie

L'ESSENTIEL 9 régions sont en phase épidémique pour la grippe et 4 sont en phase pré-épidémique.

Une très forte augmentation des hospitalisations a été enregistrée, particulièrement chez les 65 ans et plus.

En ce début décembre 2022, le virus de la grippe A (H3N2) est majoritaire.

La grippe resserre son étau sur la France. Après la Bretagne et la Normandie déjà classées en “phase épidémique” la dernière semaine de novembre, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, le Grand Est, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur sont également dans le rouge en ce début décembre. Ainsi, 9 régions métropolitaine sont désormais touchée par l'épidémie de grippe.

Grippe : une épidémie "exceptionnellement précoce"

Santé Publique France met en garde contre une “nette augmentation des indicateurs de la grippe dans toutes les classes d’âge” entre le 28 novembre et 4 décembre 2022. Le taux de consultations pour syndrome grippal (estimé à partir des données du réseau Sentinelles) était de 201 cas pour 100.000 habitants. Cela représente une hausse de 39 % par rapport à la semaine précédente.

L’organisme de santé précise qu’il s’agit d’une “situation exceptionnellement précoce par rapport aux saisons précédentes”, marquant "le démarrage de l’épidémie de grippe en métropole".

En plus des neuf régions métropolitaines en phase épidémique, l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de Loire et la Corse sont en phase pré-épidémique. La maladie est aussi très présente en Martinique, à Mayotte et à la Réunion depuis plusieurs semaines.

Grippe : une hausse importante des hospitalisations, surtout chez les séniors

La grippe a également fait son entrée dans les hôpitaux. Le nombre de passages aux urgences et d’hospitalisations étaient en très forte progression avec des augmentations de +94 % et +112 % par rapport à la semaine précédente. “Cette hausse concernait particulièrement les plus de 15 ans et était la plus élevée chez les 65 ans et plus”, prévient Santé Publique France. Les personnes âgées représentaient la moitié des hospitalisations après passage aux urgences pour grippe/syndrome grippal, et près de la moitié des cas graves de grippe admis en réanimation.

“Cette forte augmentation des hospitalisations pour grippe/syndrome grippal chez les personnes âgées de 65 ans et plus survenant dans le contexte actuel de co-circulation épidémique du Sars-CoV-2, du VRS et du virus grippal A (H3N2), doit être suivie avec attention au cours des prochaines semaines, en raison de l’impact important que ces trois virus peuvent avoir sur cette population à risque, à la fois en termes de sévérité (hospitalisations et décès) et de surcharge de l’offre de soins”, conclut l’organisme.