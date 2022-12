Pourquoi bébé sourit-il ?

L'ESSENTIEL Un bébé est déjà capable de sourire dans le ventre de sa mère à partir de la 23e semaine de grossesse.

On est souvent surpris de voir que son bébé peut sourire dès les premiers mois de sa vie de façon spontanée et agréable. En réalité le sourire est un acte de communication très utile pour exprimer son bien-être.

À partir de quand commence-t-on à sourire ?

À travers la planète, toutes les études de population montrent que le nouveau-né est capable de faire un sourire, y compris dans le ventre de sa mère à partir de la 23e semaine. Considéré au départ comme un automatisme, il s'agit surtout de l'expression d'une émotion en lien avec le bien-être suite à un contact physique, une odeur ou une saveur.

C'est réellement à partir de 4 à 5 semaines que le bébé sourit en réponse à ce qu'il se passe dans son environnement, en général lorsqu'il interagit avec un autre être humain. Vers 4 à 5 mois, il commence à être capable de rire, parfois même aux éclats, lorsqu'il est stimulé par un jeu, ou une chanson par exemple.

Que veut dire le sourire de mon bébé ?

Le sourire du bébé est un moyen de communiquer en établissant un contact visuel pour que son interlocuteur lui prête de l'attention et même parfois lui répondre. C'est pour lui un mécanisme de survie qui lui permet de créer des liens sociaux et émotionnels en communiquant sa joie et son bien-être.

C'est pourquoi il est essentiel de répondre à l'interaction que le bébé commence en lui souriant en retour pour qu'il se sentent existé et aimé.

En savoir plus : "Ma vie de bébé: De 0 à 3 ans, les mystères de son petit cerveau en développement" de Héloïse Junier et Christophe Besse.