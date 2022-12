Covid-19 : les formes sévères liées au vieillissement du cerveau

L'ESSENTIEL Une forme sévère de la Covid-19 est liée à des changements dans le cerveau qui sont similaires à ceux observés à un âge avancé.

Le vieillissement cérébral lié au coronavirus serait causé par une inflammation.

Si la Covid-19 est principalement une maladie respiratoire, de nombreux symptômes neurologiques ont été répertoriés chez les patients comme le brouillard cérébral, des difficultés de concentration ou encore des pertes de mémoire. Selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature Aging le 5 décembre 2022, la pathologie pourrait aussi être liée à un vieillissement du cerveau.

Covid sévère : des signatures moléculaires du vieillissement dans le cerveau

Des chercheurs du Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), affiliés avec l’université de Harvard, ont montré que de nombreuses voies biologiques qui changent lors du vieillissement naturel du cerveau, présentaient des modifications similaires chez les patients ayant eu une Covid-19 sévère.

"Notre étude est la première à montrer que la Covid-19 est associée aux signatures moléculaires du vieillissement cérébral", a expliqué la co-auteure Maria Mavrikaki, enseignante en pathologie au BIDMC et à la Harvard Medical School. "Nous avons trouvé des similitudes frappantes entre le cerveau des patients atteints de la Covid-19 et celui des personnes âgées".

La scientifique et son équipe sont parvenues à cette conclusion après avoir analysé un total de 54 échantillons de tissu de cortex frontal d'adultes âgés de 22 à 85 ans prélevés post-mortem. 21 prélèvements provenaient de patients Covid-19 sévères et un d'un malade asymptomatique. Ils ont été comparés à ceux de personnes n’ayant pas contracté la maladie et sans antécédents neurologiques. Des échantillons venant d’un groupe témoin ayant été en soins intensifs ont aussi été utilisés pour cette expérience.

"Nous avons observé que l'expression des gènes dans le tissu cérébral des patients décédés de la Covid-19 ressemblait étroitement à celle des personnes non infectées de 71 ans ou plus", a indiqué le Dr Jonathan Lee, co-auteur de la recherche.

"Bien que nous n'ayons trouvé aucune preuve que le virus Sars-CoV-2 était présent dans le tissu cérébral au moment du décès, nous avons découvert des schémas inflammatoires associés à la Covid-19. Cela suggère que cette inflammation peut contribuer aux effets de type vieillissement observés dans le cerveau des patients atteints de la Covid-19 et du Covid long", ajoute-t-il.

Un suivi neurologique recommandé pour les malades d’une Covid sévère

Pour les chercheurs, ces travaux confirmant le lien entre le coronavirus et le vieillissement cérébral, doivent conduire à repenser la prise en charge des malades affectés par le Sars-CoV-2.

"Compte tenu de ces résultats, nous plaidons pour un suivi neurologique des patients Covid-19 récupérés", a déclaré l'auteur principal Dr Frank Slack, directeur du Institute for RNA Medicine au BIDMC

Dans son article, il préconise aussi de recommander à ces patients de modifier les comportements associés à des facteurs de démence comme contrôler le poids ou éviter la consommation excessive d'alcool afin de réduire le risque de développer des pathologies neurologiques liées au vieillissement.