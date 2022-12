Angine à streptocoque A : que sait-on de cette infection qui a causé le décès d’une fillette ?

L'ESSENTIEL L’angine à streptocoque A représente 10 à 25 % des cas chez l’adulte.

Un test rapide d'orientation diagnostique de l'angine (TROD angine) peut permettre d’identifier cette infection.

Le traitement de cette angine bactérienne repose sur la prise d’antibiotiques.

Elle était âgée de 3 ans. Le 28 novembre, une fillette a succombé aux complications d’une infection invasive au streptocoque A, la principale bactérie responsable d’une angine bactérienne. Elle "représente 25 à 40 % des cas chez l’enfant", indique l’Assurance maladie. Selon France bleu, la patiente en bas âge, originaire de la côte sud des Landes, avait, dans un premier temps, été prise en charge à l’hôpital de Dax puis elle a été transférée au CHU de Bordeaux. Elle ne souffrait "a priori d'aucune autre pathologie", a précisé le média.

Angine à streptocoque A : 2 autres enfants sont hospitalisés

D’après nos confrères, deux autres enfants ont été contaminés par la bactérie streptocoque A, qui se transmet par l’air (lors de toux ou d’éternuements), contact physique ou contact avec des objets infectés par des sécrétions du nez ou de la gorge. Les deux jeunes patients, dont un membre de la fratrie de la fillette décédée, ont été hospitalisés dans un état grave. L’autre enfant est scolarisé dans une autre école du secteur.

"Dans 99 % des cas, il n'y a aucune difficulté sur une angine. Pour autant, dans certains cas, la maladie peut dégénérer et peut toucher les fonctions vitales. Là ça a été le cas. (…) Nous prévenons toutes les familles du secteur et on leur rappelle que s'il y a des symptômes liés à l'angine, il faut consulter rapidement un médecin. L'ensemble des médecins du secteur de la Macs sont également saisis, et nous leur demandons de surveiller les cas qu'il pourrait y avoir", a déclaré, à France bleu, Didier Couteau, le représentant de l'Agence Régionale de Santé (ARS) dans les Landes.

Streptocoque A : quels sont les symptômes de cette angine bactérienne ?

L’Assurance maladie rappelle que cette infection à la bactérie streptocoque A se manifeste par une fièvre, des maux de gorge, des ganglions de cou gonflés et douloureux, une augmentation des amygdales et des troubles digestifs. "Mais pour être certain qu’il s’agit d’une angine bactérienne à streptocoque A, le médecin doit pratiquer un test de diagnostic rapide", ajoute-t-elle sur son site.

Au Royaume-Uni, 6 enfants sont morts après une infection à streptocoque A

Cette bactérie ne circule pas uniquement en France. Et pour cause, au Royaume-Uni, elle a causé le décès de six enfants de moins de 10 ans dans les sept jours ayant suivi un diagnostic d’infection à streptocoque A. En général, cette bactérie provoque "une infection bénigne, des maux de gorge ou une scarlatine, qui peut être facilement traitée avec des antibiotiques. Dans de rares circonstances, elle peut entrer dans le système sanguin et causer des infections invasives", qui sont "peu communes", a expliqué le Dr Colin Brown, le directeur adjoint de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) dans un communiqué. Il a appelé les parents à la vigilance.