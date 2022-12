Bore-out : votre travail est trop peu exigeant ? Votre sommeil risque d’être perturbé

L'ESSENTIEL Le manque de sommeil est lié à de nombreux problèmes de santé, notamment les maladies cardiovasculaires, la démence et la mort précoce.

"Par conséquent, l'identification et la prise en compte des facteurs qui contribuent à un mauvais sommeil, y compris les exigences professionnelles, sont importantes pour améliorer l'état de santé global", d’après les auteurs.

On le sait : les personnes exerçant un emploi très exigeant ont plus du mal à dormir que les autres. "Mais la façon dont les différents niveaux d'exigences professionnelles affectent le sommeil n’est pas clair", ont indiqué des chercheurs de l’université de Floride du Sud (États-Unis). Pour savoir s’il existe un lien entre le sommeil et ce que l’on attend des employés, les scientifiques ont réalisé une étude parue dans la revue Sleep Health.

Environ 3.000 adultes interrogés sur leur travail et leur sommeil

Dans le cadre de ces travaux, ils ont analysé une cohorte, appelée "Midlife in the United States Study", qui portait sur 2.927 personnes, âgées en moyenne de 48 ans. Environ la moitié des participants possédaient au moins un diplôme universitaire de quatre ans. Ils ont été interrogés sur cinq aspects de leur travail : l’intensité, les conflits de rôles, la surcharge de travail, la pression et les interruptions. Les volontaires ont aussi dû répondre à des questions sur leur sommeil : la régularité, la qualité, la vigilance diurne et la durée.

Sommeil : un travail trop peu exigeant était lié à un désengagement ou du stress

"Les participants faisant face à des exigences professionnelles plus élevées avaient un sommeil de mauvaise qualité, par exemple une durée plus courte, une plus grande irrégularité et une plus grande insatisfaction", peut-on lire dans les résultats. D’après l’équipe, occuper un poste trop peu exigeant était lié à un désengagement au travail ou à un stress intense, ce qui pouvait aussi perturber le sommeil.

"La régularité et l'efficacité du sommeil sont meilleures lorsque les exigences professionnelles sont modérées plutôt que trop faibles ou trop élevées", ont-ils ajouté. En clair, les employés s’endorment plus vite et ont un sommeil régulier, s'ils ont des exigences professionnelles modérées et un contrôle adéquat sur leur travail. Ainsi, cela signifie qu'ils doivent donner leur avis sur leurs tâches, prendre des décisions concernant leur environnement de travail et acquérir de nouvelles connaissances.

"Sur la base de ces résultats, il sera important d'examiner si et comment les changements au fil du temps dans les exigences et le contrôle du travail sont associés à des changements sur le sommeil", a déclaré Soomi Lee, auteur des recherches, dans un communiqué.