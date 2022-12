Est-ce de « l'addiction » à l'amour ?

L'ESSENTIEL Certaines personnes peuvent devenir dépendantes au fait de tomber amoureuses.

Cela les empêche de se stabiliser dans la relation car elles ont constamment besoin de rechercher cette passion des débuts.

Dans la plupart des cas, cette forme de dépendance au plaisir amoureux se développe sur un terrain fragile sur le plan de l'estime de soi avec un besoin de reconnaissance et de valorisation à travers le regard de l'autre.

Si bien sûr tomber amoureux déclenche une cascade de réactions neurobiologiques de plaisir, certaines personnalités peuvent avoir tendance à en devenir dépendant et finalement en souffrir.

Qu'est-ce qu'on appelle « l'addiction » à l'amour ?

La sensation de plaisir et d’euphorie procurée par le sentiment amoureux peut chez certaines personnes déraper vers une recherche constante de cette sensation des débuts. Elles tombent ainsi dans une forme d'addiction qui les empêche de se stabiliser dans la relation puisqu'elles ont constamment besoin de rechercher cette passion des débuts.

D'un point de vue neurobiologique, c'est principalement le circuit de la récompense, via la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine, qui provoquerait chez ces personnes un besoin compulsionnel à tomber amoureux.

Une forme d'addiction qui a des causes diverses

Dans la plupart des cas, cette forme de dépendance au plaisir amoureux se développe sur un terrain fragile sur le plan de l'estime de soi avec un besoin de reconnaissance et de valorisation à travers le regard de l'autre. La solitude peut aussi être en cause avec l'impossibilité d'être seul avec soi-même et le besoin d'être stimulé par ce sentiment amoureux.

Finalement comme toutes sortes de formes de dépendance, les personnes qui en souffrent tombent dans une insatisfaction permanente qui peut les mener au désespoir et nécessiter un accompagnement psychologique.

