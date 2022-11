Monkeypox : l'OMS renomme le virus pour des questions de racisme

L'ESSENTIEL À ce jour, plus de 80.000 cas ont été recensés dans des dizaines de pays qui n'avaient auparavant pas signalé cette maladie liée à la variole.

Cette pathologie a été appelée "variole du singe" pour la première fois en 1958.

En Afrique, elle touche principalement les personnes en contact avec des animaux infectés, tels que des rongeurs et des écureuils.

En août, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a annoncé que le nom des souches de la variole du singe (monkeypox en anglais) allait être modifié. Depuis cet été, on utilise des chiffres romains pour parler de ses variants. "Un consensus a été atteint pour désigner l'ancien clade du Bassin du Congo (Afrique centrale) comme le clade un (I) et l'ancien clade d'Afrique de l'Ouest comme le clade deux (II). (…) Les virus nouvellement identifiés, les maladies apparentées et les variants de virus doivent être nommés de manière à ne pas offenser les groupes culturels, sociaux, nationaux, régionaux, professionnels ou ethniques", avait-elle écrit dans un communiqué.

La variole du singe s’appelle dorénavant "mpox"

Le 28 novembre, l’autorité sanitaire a décidé d’aller plus loin et de renommer le nom de cette pathologie infectieuse après la demande de plusieurs pays. Elle s'est déclarée préoccupée par "les propos racistes et stigmatisants en ligne" lorsque le virus a commencé à se propager. Désormais, l'OMS va utiliser et privilégier le terme "mpox" pour parler de la variole du singe.

"Les deux noms seront utilisés simultanément pendant un an, mais le nom ‘monkeypox’ sera progressivement abandonné. Cela permet d'atténuer les inquiétudes soulevées par les experts quant à la confusion causée par un changement de nom au milieu d'une flambée mondiale. Cela donne également le temps de mettre à jour les publications", a indiqué l’autorité sanitaire dans un communiqué.

"Mpox" : un terme utilisé dans toutes les langues

Pour rappel, l’OMS est responsable d’attribuer des noms aux nouvelles maladies et "très exceptionnellement" aux affections existantes. "Habituellement, le processus de mise à jour peut prendre jusqu'à plusieurs années. Dans ce cas, le processus a été accéléré, tout en respectant les étapes standards", a-t-elle ajouté.

Le terme "mpox" peut être utilisé dans toutes les langues. "Si d'autres problèmes de dénomination se posent, ils seront traités selon le même mécanisme. Les traductions sont généralement discutées en collaboration avec les autorités gouvernementales compétentes et les sociétés scientifiques concernées", a précisé l’OMS, qui encourage à suivre ces recommandations pour minimiser tout impact négatif du nom actuel sur le commerce, les voyages, le tourisme ou le bien-être des animaux.