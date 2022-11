Vous détestez voir les autres s’agiter ? Vous souffrez sans doute de misokinésie

L'ESSENTIEL Les "neurones miroirs" sont liés à l'empathie et nous aident à comprendre les autres personnes et l'intention derrière leurs mouvements.

"Nous devons reconnaître que de nombreux adultes souffrent silencieusement de ce trouble et que cela peut avoir un impact négatif sur leur capacité à travailler, à apprendre à l'école et à vivre les situations sociales", ont déclaré les auteurs.

Êtes-vous agacé ou angoissé lorsqu’une personne remue dans tous les sens à côté de vous ? Si c’est le cas, vous êtes touché par la "misokinésie" ou la "haine des mouvements". Selon une étude publiée dans la revue Scientific Reports, ce trouble psychologique se définit par une forte réaction émotionnelle négative, plus précisément une hypersensibilité, à la vue des petits mouvements répétitifs d'une autre personne.

Todd C. Handy, professeur de psychologie à l’université de la Colombie-Britannique (Canada) et auteur des travaux, a décidé de s’intéresser à ce trouble, car une de ses partenaires lui a confié qu’elle se sentait stressée lorsqu’il gigotait de manière inconsciente. "En tant que spécialiste des neurosciences visuelles et cognitives, cela a vraiment suscité mon intérêt et m’a incité à découvrir ce qu’il se passait dans le cerveau", a indiqué le chercheur dans un communiqué.

Misokinésie : 1/3 des participants ne supportent pas de voir les autres s'agiter

Dans le cadre des recherches, le scientifique et son équipe ont recruté 4.100 personnes. Ils ont demandé aux volontaires de déclarer s'ils étaient sensibles à l'agitation des autres et ont évalué les répercussions émotionnelles et sociales de la misokinésie. "Nous avons confirmé l'existence d'une sensibilité à la misokinésie. (…) Un tiers environ de nos participants ont déclaré être plus ou moins sensibles à la perception des comportements répétitifs et agités des personnes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne", peut-on lire dans les résultats.

D’après les observations, les adultes souffrant de misokinésie peuvent ressentir de la nervosité, de l’anxiété, de la frustration, une diminution du plaisir lors de situations sociales ou au travail lorsqu’ils voient des mouvements courts et répétitifs. "Certaines personnes réduisent même leurs activités sociales en raison de leur état. Nous avons également constaté que ces répercussions augmentent avec l'âge et que les adultes plus âgés font état d'un éventail plus large de difficultés", a expliqué Todd C. Handy.

La misokinésie pourrait être liée aux "neurones miroirs"

Selon les auteurs, les "neurones miroirs" pourraient être responsables de ce trouble. "Ces neurones s'activent lorsque nous bougeons, mais aussi lorsque nous voyons les autres bouger. C'est de là que vient le terme 'miroir', car nous reflétons les mouvements des autres dans notre cerveau. (…) Une des raisons pour lesquelles les gens remuent est qu'ils sont anxieux ou nerveux. Ainsi, lorsque les personnes qui souffrent de misokinésie voient quelqu'un gigoter, elles peuvent le refléter et se sentir anxieuses ou nerveuses elles aussi", a déclaré Sumeet M. Jaswal, auteur de l’étude. Désormais, les scientifiques veulent réaliser des recherches supplémentaires pour déterminer s'il existe une composante génétique à cette sensibilité.