Vous avez du mal à ouvrir les bocaux ? Cela peut signaler des problèmes de santé

L'ESSENTIEL Les résultats du test, qui permet de mesurer la force musculaire, dépendent de la position du patient (debout ou assis) durant sa réalisation.

"Si une personne améliore sa force musculaire grâce des exercices, l'impact sur sa santé générale sera nul ou très faible", selon Nadia Steiber.

Porter les courses, monter les escaliers, ouvrir des récipients en verre… Durant ces gestes, on utilise notre force musculaire, à savoir la capacité des muscles à se contracter intensément pour permettre à une articulation de déplacer une charge ou de lutter contre une résistance. Selon des chercheurs de l’université de Vienne en Autriche, une faible force musculaire peut être le signe de problèmes de santé. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont mené des travaux parus dans la revue BMJ Open.

"Un puissant prédicteur de la mortalité"

"La force musculaire est un puissant prédicteur de la mortalité qui peut être évalué rapidement et à moindre coût en mesurant la force des poignées. Ce qui manque pour la pratique clinique, ce sont des seuils empiriquement significatifs qui s'appliquent à la population générale et qui tiennent compte de la corrélation de la force musculaire avec le sexe et la taille ainsi que du déclin de la force musculaire au cours du processus de vieillissement normal", peut-on lire dans l’étude.

Dans le cadre de ces recherches, les scientifiques ont tenté de déterminer à quel niveau de force musculaire un médecin devrait demander à un patient de réaliser des examens complémentaires. Pour les besoins des travaux, ils ont recruté 8.156 femmes et hommes âgés de 50 à 80 ans. En général, la force musculaire est mesurée en serrant d’une main un dynamomètre. Dans cette étude, l’équipe a demandé aux participants d’effectuer deux essais avec chaque main. Le meilleur essai était utilisé pour la mesure. Ensuite, l’équipe a comparé la force musculaire des volontaires à celle de personnes du même âge, du même sexe et de même taille.

Un "outil de dépistage"

D’après les résultats, une force musculaire légèrement inférieure à la moyenne signale des problèmes de santé, entraînant une mort précoce. Une force musculaire supérieure à celle d’adultes du même âge, du même sexe et de même taille réduisait le risque de décès. "Nos résultats montrent clairement que la force musculaire est une mesure très précise et sensible des conditions de santé sous-jacentes. Nous suggérons donc qu'elle soit utilisée comme outil de dépistage dans la pratique médicale", a indiqué Nadia Steiber, auteure des recherches, dans un communiqué.