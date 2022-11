Crise cardiaque : la baisse de la vue, un signe avant-coureur ?

L'ESSENTIEL En France, la DMLA touche environ 8 % de la population.

La macula permet de voir les détails fins et de distinguer les couleurs dans la partie centrale de l’image.

C’est une maladie chronique et très invalidante. La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) affecte la zone centrale de la rétine, appelée "macula". Elle survient après 50 ans et évolue progressivement. Cette pathologie "est la principale cause de malvoyance chez les personnes âgées", indique l’Assurance maladie. Récemment, des chercheurs américains ont révélé qu’une forme de cette maladie oculaire était associée à des affections cardiovasculaires.

DMLA : les yeux de 200 patients ont été examinés à l'aide d'une imagerie rétinienne

Afin de parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont réalisé une étude publiée dans la revue BMJ Open Ophthalmology. Dans le cadre de ces travaux, leur objectif était d’identifier quels types de pathologies cardiovasculaires et de maladies de l'artère carotide étaient liés à la DMLA. Pour les besoins des recherches, l’équipe a recruté 200 personnes souffrant d’une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ils ont dû répondre à un questionnaire sur leurs antécédents médicaux (anomalie des valves cardiaques, anomalie du myocarde, accident vasculaire cérébral/accident ischémique transitoire...).

Les yeux des participants ont aussi été analysés à l'aide d'une imagerie rétinienne afin de déterminer quels patients présentaient des dépôts drusénoïdes sous-rétiniens. "Ces dépôts contiennent une forme de cholestérol et se forment au-dessus de l’épithélium pigmentaire rétinien (EPR) et juste en dessous des cellules de la rétine sensibles à la lumière, là où les dommages se produisent et où la vision est perdue", ont expliqué les auteurs dans un communiqué.

"Un lien entre les maladies cardiovasculaires et une forme spécifique de DMLA"

Au total, 97 patients présentaient des dépôts drusénoïdes sous-rétiniens. Dans le détail, 47 adultes souffraient d'une maladie cardiaque grave (19 avaient des lésions cardiaques dues à une insuffisance cardiaque ou à une crise cardiaque, 17 étaient atteints d’une maladie valvulaire grave et 11 d’un accident vasculaire cérébral).

Selon les chercheurs, 40 de ces 47 personnes (86 %) avaient des dépôts drusénoïdes sous-rétiniens. Ils en ont conclu que les personnes touchées par la DMLA et souffrant de maladies cardiovasculaires graves étaient neuf fois plus susceptibles de présenter des dépôts drusénoïdes sous-rétiniens que les autres. "Pour la première fois, nous avons pu établir un lien entre les maladies cardiovasculaires à haut risque et une forme spécifique de DMLA, celle qui présente des dépôts drusénoïdes sous-rétiniens", a déclaré Roland Theodore Smith, auteur de l’étude.

"Cette recherche démontre le fait que les ophtalmologistes peuvent être les premiers médecins à détecter une maladie systémique, en particulier chez les patients asymptomatiques. La détection des dépôts drusénoïdes sous-rétiniens dans la rétine devrait les inciter à orienter le patient vers un cardiologue, surtout si aucun spécialiste n'a été impliqué auparavant. Cela pourrait prévenir un événement cardiaque potentiellement mortel", a conclu Richard B. Rosen, co-auteur des travaux.