Convulsions et crises d’épilepsie, de nouveaux effets secondaires de la Covid-19

L'ESSENTIEL Au 15 novembre 2022, le taux d’incidence de la Covid-19 était de 277,3 selon Santé publique France.

Il y a eu 3.825 hospitalisations pour cause de Covid-19 sur les 7 derniers jours au 14 novembre dernier.

37.177 personnes ont été testées positives à la Covid-19 pour la première fois depuis plus de 60 jours au cours des dernières 24 heures, selon les données de Santé publique France au 18 novembre dernier. Parmi eux, certains pourraient avoir des effets secondaires plusieurs mois après cette infection comme de la fatigue ou des difficultés à respirer.

Convulsions et crises d’épilepsie après une infection à la Covid-19

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Neurology, il y a de nouveaux effets secondaires à la Covid-19 : les crises d’épilepsie et les convulsions. En effet, les patients infectés par le virus ont plus de risques d’en souffrir jusqu’à six mois après la maladie.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit l’épilepsie comme une affection chronique du cerveau qui touche 50 millions de personnes dans le monde. Cette maladie se caractérise par des crises récurrentes (crises épileptiques) qui se traduisent par des tremblements involontaires touchant une partie du corps (crises partielles) ou l’ensemble du corps (crises généralisées). Celles-ci arrivent sans raison particulière.

Les convulsions, selon le MSD Manual, sont “des décharges électriques non régulées anormales des cellules nerveuses dans le cerveau ou dans une partie du cerveau”. Elles sont caractérisées par des secousses et/ou raidissements musculaires violents, involontaires impliquant une grande partie du corps.

Des effets secondaires de la Covid-19 qui touche plus les enfants

Lors de leur étude, les chercheurs ont étudié les données de santé de plus de 150.000 personnes infectées par la grippe et par la Covid-19. Parmi eux, aucun n’avaient souffert de crises d’épilepsie ou de convulsions auparavant.

Dans le détail, les résultats obtenus montrent que les personnes atteintes de la Covid-19 étaient 55 % plus à risque de développer de l'épilepsie ou des convulsions jusqu’à six mois après l’infection, comparativement aux patients qui avaient eu la grippe. Mais les chercheurs rassurent : le risque de souffrir de cet effet secondaire reste faible, soit moins de 1 % chez les patients ayant été infectés par le coronavirus.

D’après les scientifiques, ces risques de crise d’épilepsie et de convulsions seraient plus importants chez les enfants que chez les adultes et ceux qui n’ont pas été hospitalisés pour cause de Covid-19. Ainsi, ils lancent un appel, à travers leur étude, pour que les professionnels de santé fassent attention à ces potentiels effets secondaires lors de leur suivi post-Covid.