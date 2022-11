Méfiez-vous, votre smartphone est potentiellement un «réservoir d'allergènes»

L'ESSENTIEL Les adultes utilisent en moyenne 4,8 heures par jour leur téléphone.

Les smartphones seraient consultés 14 millions de fois par jour.

"Les smartphones sont présents dans 85 % des foyers américains. Ils seraient de potentiels vecteurs de dangers environnementaux, tels que les allergènes, les β-D glucanes (BDG) et l'endotoxine. La prévalence de ces toxines et l'efficacité des produits de nettoyage ciblant ces agents sur les téléphones n'ont pas été étudiées", ont indiqué des scientifiques de l'université de l'Iowa (États-Unis).

Pour déterminer si les téléphones sont des réservoirs d’allergènes et si leur présence peut être réduite en utilisant des méthodes de nettoyage spécifiques, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Annals of Allergy Asthma & Immunology. Dans le cadre de ces travaux, les chercheurs ont nettoyé la surface avant des smartphones de 15 volontaires à l’aide de lingettes électrostatiques afin de mesurer les niveaux d'allergènes, de BDG et d'endotoxine.

Smartphones : des niveaux élevés d'allergènes de chat et de chien

D’après les résultats, les téléphones présentaient des niveaux élevés de BDG et d'endotoxine. En outre, des allergènes de chat et de chien ont été trouvés sur les smartphones des propriétaires d'animaux. "Les BDG sont présents dans les parois cellulaires des champignons et ont été trouvés dans de nombreux environnements et surfaces, provoquant des symptômes chroniques d'irritation et de troubles des voies respiratoires. (…) L'endotoxine est un agent inflammatoire puissant et un marqueur d'exposition aux bactéries Gram négatives", a expliqué Hana Ruran, auteur principal des recherches, dans un communiqué.

Allergique ou asthmatique ? Nettoyez votre smartphone plus souvent !

Selon l’équipe, les produits de nettoyage, comportant de la chlorhexidine et du chlorure de cétylpyridinium, ont permis de diminuer les taux de BDG et l'endotoxine sur les téléphones. Quant à la combinaison benzoate de benzyle/acide tannique, elle a réduit de manière significative les allergènes de chat et de chien sur les smartphones, d’après les travaux.

"L'étude met en avant l'exposition aux allergènes inhalants et aux molécules qui déclenchent des réactions immunitaires à partir d'une source que la plupart des gens n'ont pas envisagée. Si vous souffrez d'allergies ou d'asthme, vous devriez penser à nettoyer votre smartphone plus souvent afin de minimiser l'exposition à ces allergènes et déclencheurs d'asthme", ont conseillé les auteurs.