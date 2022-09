Les smartphones permettent de mesurer le taux de saturation en oxygène

L'ESSENTIEL Les personnes en bonne santé ont en permanence une saturation en oxygène d'au moins 95 %.

Les adultes atteints d'asthme ou souffrant de la Covid-19 présentent un taux de saturation en oxygène de 90 % ou moins.

Pour les six patients, l'équipe a collecté plus de 10.000 lectures du niveau d'oxygène dans le sang.

"L'hypoxémie, un trouble qui se produit lorsque le sang ne transporte pas assez d'oxygène pour alimenter correctement les tissus, est un indicateur majeur des complications dangereuses des maladies respiratoires comme l'asthme, la BPCO et la Covid-19", ont indiqué des scientifiques de l’université de Washington (États-Unis).

Placer son doigt au-dessus de l’appareil photo et du flash d'un smartphone

Pour mesurer de façon non-invasive la saturation du sang en oxygène, les médecins utilisent un oxymètre. Afin d’utiliser correctement ce dispositif, on place le plus souvent le capteur avec une forme de pince sur le bout des doigts ou sur le lobe d’oreille.

Récemment, les chercheurs américains ont découvert que l’appareil photo et le flash des smartphones pouvaient permettre de surveiller son taux de saturation en oxygène à la maison. La technique consiste à placer son doigt au-dessus de la caméra et du flash d'un smartphone, qui utilise un algorithme d’apprentissage profond pour déchiffrer les niveaux d'oxygène dans le sang.

"L’appareil photo enregistre la quantité de sang qui absorbe la lumière du flash"

Pour savoir si cette méthode fonctionnait réellement, l’équipe a mené une étude parue dans la revue npj Digital Medicine. Les scientifiques ont recruté six personnes âgées de 20 à 34 ans. Chaque participant s’est vu administré un mélange contrôlé d'oxygène et d'azote afin de faire baisser artificiellement leurs niveaux d'oxygène. Les chercheurs ont demandé aux volontaires d’utiliser un oxymètre puis de placer un autre doigt de la même main au-dessus de l'appareil photo et du flash d'un smartphone. Le processus a duré environ 15 minutes.

"Chaque fois que votre cœur bat, du sang frais circule dans la partie éclairée par le flash. L’appareil photo enregistre la quantité de sang qui absorbe la lumière du flash dans chacun des trois canaux de couleur qu'elle mesure : rouge, vert et bleu", a expliqué Edward Wang, auteur des recherches dans un communiqué.

Obtenir "gratuitement ou à faible coût" plusieurs mesures grâce à son téléphone

D’après les résultats, le smartphone a correctement prédit si le patient avait un faible taux d'oxygène sanguin dans 80 % des cas. "Ainsi, vous pourriez obtenir plusieurs mesures avec votre téléphone, gratuitement ou à faible coût. Dans un monde idéal, ces informations pourraient être transmises de manière transparente à un cabinet médical", a déclaré Matthew Thompson, co-auteur de l’étude.

"L'un des participants avait une peau épaisse et dure au niveau des doigts, ce qui a rendu plus difficile pour notre algorithme de déterminer avec précision son niveau d'oxygène dans le sang. Si nous devions étendre cette recherche à un plus grand nombre de personnes, nous verrions probablement plus d’adultes avec des callosités et plus de patients avec des teintes de peau différentes. Nous pourrions alors potentiellement disposer d'un algorithme suffisamment complexe pour être capable de mieux modéliser toutes ces différences", ont conclu les scientifiques.