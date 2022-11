Pizzas, chips, céréales... Ces aliments devraient être classés comme des drogues

L'ESSENTIEL Selon les chercheurs, ces aliments transformés sont similaires à la façon dont la nicotine, l'alcool et la cocaïne agissent sur l'organisme.

Même les personnes ayant un poids sain risquent de développer un cancer ou d'autres problèmes de santé à cause de la malbouffe.

La liste des impacts délétères des produits transformés s’allonge. En effet, alors que l’on savait déjà que consommer trop d’aliments transformés (riches en calories, en graisses, en sucre ou en sel), augmente le risque d'obésité, de maladies cardiaques et de maladies chroniques, ou encore que cela peut entraîner des troubles mentaux ; des chercheurs de l'université du Michigan pointe un nouvel effet néfaste de ces produits alimentaires.

Cerveau : les produits transformés sont addictifs

Selon ces experts qui s’expriment dans le Daily Mail, les aliments transformés créent une dépendance et sont aussi dangereux que les cigarettes. C’est pourquoi ils devraient être reclassés comme des drogues.

Les chercheurs affirment que des produits comme les gâteaux, les céréales et les pizzas industrielles par exemple, répondent aux critères officiels qui ont établi que la cigarette était une drogue dans les années 1990. Comme elle, ils provoquent des modifications de l'humeur sur le cerveau puisque la teneur élevée en sucre et en graisse de ces aliments a un impact sur les récepteurs de dopamine du cerveau.

Les chercheurs décrivent cet effet comme étant "psychoactif" : une personne devra consommer davantage de produits ultra-transformés pour le retrouver - tout comme pour d'autres drogues. Le cocktail sucre/graisse provoque un usage compulsif et renforce en outre la dépendance ou déclenche l'état de manque, comme dans le cas de la cocaïne et de l’alcool, indiquent les chercheurs. Ces aliments transformés ont également un effet de "renforcement", c'est-à-dire qu'une personne peut rechercher ces aliments même si elle n'en a pas besoin

Aliments ultra-transformés : il faut protéger les enfants de leurs dangers

"Les aliments ultra-transformés sont des substances produites industriellement et conçues pour apporter du sucre et de la graisse", a déclaré la Dr Alexandra DiFeliceantonio, professeur de recherche sur les comportements de santé à l'université Virginia Tech. "Ce ne sont plus des aliments. Ce sont des produits qui ont été très bien conçus pour délivrer des substances addictives".

Les chercheurs souhaitent que la commercialisation de ces aliments auprès des enfants soit restreinte. Ils rappellent que Philip Morris - le plus grand fabricant de cigarettes des Etats-Unis, tant à l'époque qu'aujourd'hui - a racheté General Foods, qui possède désormais des céréales colorées et populaires commercialisées auprès des enfants, comme Trix, Lucky Charms et Coco Puffs.