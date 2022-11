Grossesse : les aliments à éviter quand on est enceinte

L'ESSENTIEL En 2019, 753.000 bébés sont nés en France selon l’Insee, soit 6.000 naissances de moins qu’en 2018.

5,7 % des naissances de 2019 sont dites “tardives”, c’est-à-dire que la maman avait au moins 40 ans.

Toxoplasmose, listériose, salmonellose… Il y a des maladies que les femmes enceintes ne doivent surtout pas attraper. Pour cela, il leur est conseillé de respecter certaines restrictions alimentaires pendant leur grossesse. L’une des plus connue est d’éviter la viande crue et de la préférer bien cuite car celle-ci peut être porteuse du Toxoplasma gondii, un parasite à l’origine de la toxoplasmose. Cette maladie est habituellement bénigne mais peut être dangereuse pour la femme enceinte car le parasite peut infecter le fœtus. Pour l’éviter, d’autres conseils sont à appliquer : ne pas consommer de viandes fumées ou marinées, de lait de chèvre cru et bien laver les fruits, les légumes et les herbes aromatiques qui peuvent aussi être porteurs du Toxoplasma gondii.

Éviter certains aliments qui peuvent être à l’origine de pathologies graves

La listériose est une maladie rare mais grave chez la femme enceinte. Celle-ci est due à une bactérie appelée Listeria monocytogenes, transmise à l’humain par voie alimentaire. “La listériose peut avoir des conséquences particulièrement graves chez la femme enceinte et le nouveau-né, ainsi que chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli (personnes immunodéprimées et personnes âgées), peut-on lire sur le site du ministère de la Santé. La prévention de la listériose consiste, pour ces sujets à risque, à éviter de consommer les aliments les plus fréquemment contaminés et à respecter certaines règles d’hygiène lors de la manipulation et la préparation des aliments”. Parmi la liste des aliments à éviter : les produits de charcuterie cuits ou crus consommés en l’état (jambon cuit ou cru, produits en gelée, foie gras, pâté, rillettes…), les produits de la mer (poissons fumés, tarama, coquillages crus…) et certains produits laitiers (lait cru, fromage à pâte molle à croûte fleurie ou lavée…).

Autre maladie pouvant être très dangereuse pour la femme enceinte : la salmonellose. Il s’agit d’une pathologie ”provoquée par la bactérie Salmonella, peut-on lire sur le site de l’Organisation mondiale de la santé. Elle se caractérise habituellement par une apparition brutale de fièvre, des douleurs abdominales, de la diarrhée, des nausées et parfois des vomissements”. Ainsi, comme la bactérie est présente dans certains aliments, les femmes enceintes doivent éviter de consommer des œufs crus et tout ce qui est à base d'œufs crus comme de la mayonnaise par exemple, mais aussi certains produits laitiers, viandes ou poissons.

Manger des fruits, des légumes et boire de l’eau lors de la grossesse

Mais que peut-on manger lorsqu’on est enceinte ? Selon les recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), cinq fruits et légumes par jour, de préférence variés au cours de la semaine, sont idéals car ils couvrent les besoins en vitamines et en minéraux (fer, vitamines A, B9 et C). Les fruits à coque, les légumineuses et les céréales telles que le riz, les pâtes ou le quinoa peuvent aussi être consommés tous les jours, en privilégiant les produits complets ou peu raffinés. Côté viande, l’idéal est de manger de la volaille.

En revanche, le HCSP déconseille les matières grasses dans de trop grandes quantités. Les huiles de colza, de noix et d’olive sont à privilégier. D’autres recherches ont aussi mis en évidence le caractère dangereux des aliments ultra-transformés, avec des risques de surpoids et d’obésité chez les enfants. Enfin, côté boissons, seule l’eau peut être bue en quantité illimitée. Sans surprise, l’alcool, tout comme le tabac, sont à proscrire totalement car leur consommation augmente considérablement le risque de perdre son enfant et pourrait aussi être liée à des troubles psychiatriques.