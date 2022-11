Les colonies de vacances rendent les enfants plus altruistes

L'ESSENTIEL Les compétences socio-émotionnelles permettent de prendre des décisions favorables à notre bien-être et de nouer des relations de qualité avec les autres.

Elles peuvent s’acquérir dans divers contextes comme l’école, la famille ou les loisirs.

Apprendre à vivre en collectivité, élargir son cercle social, pratiquer de nouveaux sports ou d’autres activités artistiques… Les colonies de vacances offrent plusieurs bénéfices aux enfants. Ces séjours leur permettent également de développer des valeurs et des compétences essentielles, telles que la confiance en soi, l’autonomie, la tolérance, la politesse ou encore le partage, qui jouent un rôle primordial dans la vie quotidienne. Les camps de vacances incitent aussi les enfants à faire preuve d’altruisme, selon des chercheurs de l’université de Genève (Suisse).

Colonies de vacances : "des espaces de sociabilisation et d’expérimentation hors de la famille"

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Plos One. Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont exploré le lien entre la participation à des colonies et le niveau d’altruisme et d’estime de soi des enfants.

"Ces camps de vacances sont des espaces de sociabilisation et d’expérimentation, hors de la famille, qui se déroulent sur la durée et intègrent toute la vie quotidienne. Ils impliquent des interactions permanentes avec des adultes et d’autres enfants, riches en apprentissages informels", explique Edouard Gentaz, auteur de l’étude, dans un communiqué.

Une augmentation du niveau d’altruisme chez les enfants ayant été en colonie de vacances

Afin de mener à bien leurs recherches, l’équipe a recruté 256 enfants âgés de 6 à 16 ans. Les jeunes participants ont dû répondre à un questionnaire à deux reprises : avant et après avoir participé à une colonie de vacances, qui a duré deux semaines. Leurs réponses ont été comparées à celles de 111 enfants qui ne sont pas allés dans un camp de vacances.

Selon les résultats, une augmentation du niveau d’altruisme a été observée chez les enfants ayant passé plusieurs jours en colonie de vacances. "Quant au niveau d’estime de soi, nous observons qu’il est resté stable dans les deux groupes d’enfants. Il est possible que cet élément soit plus stable que l’altruisme et que ses modulations soient par conséquent moins apparentes. L’échelle de réponse que nous avons utilisée n’est peut-être pas assez spécifique pour évaluer cette donnée", a déclaré Yves Gerber, auteur de l’étude. Désormais, les auteurs veulent évaluer s’il existe un lien entre la durée du séjour et le niveau des bénéfices.