Internet : les enfants «déconnectés» ont moins d'estime de soi que les autres

L'ESSENTIEL En moyenne, un adulte de plus de 16 ans passe 40 % de sa vie éveillée sur internet.

En France, 43 % des enfants âgés de 0 à 2 ans utilisent Internet.

Le temps passé devant l'écran serait bien moins délétère pour les enfants que les parents ne le pensent. Il faudrait plutôt s'inquiéter davantage des adolescents qui sont "déconnectés des technologies d'aujourd'hui" et "plus isolés de leurs pairs". C'est du moins ce qu'avance un chercheur de la Michigan State University, aux Etats-unis, dont les travaux ont été publiés dans la revue Social Science Computer Review.

Les adolescents ruraux sont les plus déconnectés

"Beaucoup de jeunes ont des problèmes de santé mentale, explique le professeur Keith Hampton, dans un communiqué. Alors que les adolescents sont souvent aux prises avec des problèmes d'estime de soi liés à l'image corporelle, aux pairs, à la famille et à l'école, la déconnexion est une menace bien plus grande que le temps passé devant un écran."

Une grande partie des adolescents, habitant principalement en zone rurale, n'a en effet pas d'autre choix que d'être déconnectée. Ils vivent dans des ménages où la bande passante est extrêmement faible, et n'ont donc souvent pas d'accès à Internet en dehors de l'école, ou alors de manière sporadique avec leur smartphone.

Quel lien entre médias sociaux et estime de soi ?

Keith Hampton et son équipe de chercheurs ont voulu savoir s'il y avait un lien entre l'estime de soi et les activités sociales des adolescents n'ayant pas ou peu accès à Internet et ceux utilisant fréquemment l'écran et étant modérés par les parents. Ils se sont basés sur une enquête auprès de 3.258 adolescents ruraux américains.

Résultat, ils ont découvert que les adolescents qui avaient un faible accès à Internet à la maison et les adolescents dont les parents exerçaient le plus de contrôle sur leur utilisation des médias avaient également une estime de soi considérablement inférieure. A l'inverse, le temps que les adolescents passent sur les écrans - qu'il s'agisse de regarder des vidéos, de jouer à des jeux ou d'utiliser les médias sociaux - n'a pas joué un grand rôle dans l'estime de soi des adolescents. Même les adolescents qui étaient des utilisateurs "excessifs" d'écrans ont déclaré avoir une meilleure estime d'eux-mêmes que ceux qui étaient déconnectés.

"Plus de mal que de bien"

Pourquoi ? Parce que "les médias sociaux et les jeux vidéo sont profondément intégrés à la culture des jeunes et font plus que divertir, explique le professeur. Ils aident les enfants à socialiser, ils contribuent à la formation de l'identité et fournissent un canal de soutien social."

S'il existe de réels risques pour la santé mentale liés à l'addiction aux l'écran, "perpétuer le mythe selon lequel les adolescents qui passent plus de temps sur leurs appareils passent moins de temps avec leurs amis et leur famille, et que le temps excessif en ligne nuit à la santé mentale de la plupart des adolescents, fait plus de mal que de bien", conclut Keith Hampton.