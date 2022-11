Corrida : quelles conséquences psychologiques pour les enfants ?

L'ESSENTIEL 77 % des Français se déclaraient en faveur de la suppression de cette pratique en février 2022, selon un sondage Ifop consacré au bien-être animal.

En France, le Code pénal réprime les actes de cruauté envers un animal, mais la corrida bénéficie d’une exception législative au nom de "traditions locales ininterrompues" dans douze départements.

Alors que les députés doivent examiner un texte pour l’interdiction des corridas dans toute la France le 24 novembre prochain, la question de l’impact de cette pratique sur le psychisme des enfants se pose.

Les enfants sont davantage perturbés par les actes de violence que les adultes

En effet, si assister à un acte de cruauté envers les animaux - comme lors d’une corrida - peut choquer en tant qu’adultes, on imagine facilement que des enfants le soient également. Et ils y seraient particulièrement sensibles d’après Laurent Bègue-Shankland, professeur de psychologie sociale qui a publié un article dans The Conversation : "Lorsque des enfants en sont témoins, les conséquences sur eux sont vraisemblablement plus préjudiciables que pour des adultes.”

En effet, ils ressentent encore plus de détresse et cela entraîne chez eux une plus grande agressivité comme en témoigne une étude sur les effets psychologiques de l'observation des corridas sur des enfants âgés de 8 à 12 ans.

La corrida banalise la violence et augmente les agressions

Cette étude a en outre révélé que les enfants qui avaient vu des scènes de corrida avec des commentaires festifs éprouvaient ensuite plus d’anxiété, manifestaient davantage d’hostilité et étaient plus agressifs. Le fait de présenter une corrida comme une fête est donc particulièrement perturbant pour les enfants : "L’impact d’une scène violente est supérieur lorsqu’elle est légitimée par l’entourage", rappelle le spécialiste.

Il a été en outre prouvé que la vue du sang était particulièrement difficile pour les enfants et que les effets à long terme de la violence sur leur psychisme et leur comportement sont également plus marquants.

Protéger les enfants de la corrida était une demande des Nations Unies en 2016. En effet le Comité des droits de l’enfant de l’ONU s’était dit "préoccupé par l’impact que la tauromachie pourrait avoir sur les moins de 18 ans en tant que spectateurs lors des événements et en tant qu’élèves dans les écoles de tauromachie".