Barbe qui démange : 6 causes possibles

L'ESSENTIEL Différentes bactéries, levures et micro-organismes vivent et prolifèrent au sein d’une barbe. Ces germes peuvent parfois entraîner des démangeaisons.

Le staphylocoque peut se développer dans d’une barbe, en raison de l'humidité et de la desquamation.

Avoir une belle barbe demande de l’entretien. Il faut notamment la nettoyer, l’exfolier et l’hydrater avec une huile à barbe. L’objectif ? Retirer l’ensemble des peaux mortes qui s’y accumulent et qui peuvent être responsables de rougeurs, de démangeaisons et de boutons.

"Les cellules de la peau se détachent à un rythme rapide et alarmant (…) Chaque fois que les cellules mortes et le sébum de la peau se combinent avec l'humidité, les bactéries et les levures peuvent se cacher, se développer et proliférer dans la barbe", a expliqué le Docteur Alok Vij, dermatologue, à Healthessentials. Lors de son interview, le spécialiste a notamment dévoilé les facteurs qui favorisent les démangeaisons au sein d’une barbe et a donné des solutions pour y remédier.

La dermatite séborrhéique peut être responsable de démangeaisons

La peau sèche est la première cause à l’origine d’une barbe qui démange. Le froid, des médicaments, des shampoings ou des affections cutanées (eczéma, psoriasis) peuvent assécher l'épiderme, et par la même occasion entraîner une barbe qui gratte. Pour réduire les risques de sécheresse, le Docteur Alok Vij a préconisé l’utilisation d’une crème hydratante à appliquer sur la peau irritée.

La dermatite séborrhéique se caractérise par l’apparition de plaques rouges accompagnées de pellicules blanches ou jaunâtres sur les zones grasses de la peau (cuir chevelu, visage). Cette affection peut également atteindre la barbe et induire des démangeaisons. "Si vous commencez à avoir des rougeurs, des squames et des démangeaisons, les shampooings antipelliculaires peuvent être utiles pour vous en débarrasser", a recommandé le dermatologue.

Certaines bactéries peuvent proliférer sur la peau, en particulier dans les zones humides comme la barbe. "Lorsque vous avez une barbe, avec l'humidité et la desquamation de la peau, les conditions sont réunies pour que le staphylocoque se développe dans cette zone", a précisé le Docteur Alok Vij. Cette infection peut entraîner une folliculite, autrement dit une infection d’un follicule pileux qui prend la forme d’une petite pustule rouge ou blanche à la base d’un poil. Pour la traiter, lavez-bien la zone concernée avec un shampoing et utilisez une crème anti-démangeaisons.

Barbe qui gratte : comment traiter les poils incarnés ?

Il n’est pas rare que des poils incarnés se forment au sein d’une barbe. Pour atténuer les démangeaisons, utilisez un nettoyant doux ou exfoliant pour éliminer les cellules mortes de la peau. Autre préconisation : privilégiez une lame de rasoir propre et appliquez une crème à raser sur votre peau lors du prochain rasage. Cela permet de réduire les risques de poils incarnés.

Les poux apprécient particulièrement la tête des jeunes enfants pour se nourrir et se propager, mais ces nuisibles peuvent également s’installer dans les poils d’une barbe. Les piqûres de ces insectes peuvent alors provoquer une forte envie de se gratter. "Les poux de tête vont vers les cheveux raides (…) Mais si vous avez des poils frisés dans votre barbe, vous êtes plus susceptible d'avoir des poux du pubis (ou morpions) sur cette zone", a indiqué le dermatologue. Pour éliminer les poux, vous pouvez utiliser un produit anti-poux en vente libre dans les pharmacies ou raser entièrement votre barbe.

"Si vous allez vous faire tailler la barbe dans un salon ou chez un barbier et que le rasoir n'est pas complètement désinfecté, vous pouvez contracter le sycosis barbae", a prévenu le Docteur Alok Vij. Cette infection bactérienne peut être responsable de démangeaisons. Le dermatologue a conseillé l’application d’une crème antifongique pour la soigner, mais dans les cas graves, un antibiotique oral peut être requis.