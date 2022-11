Maladie cardiaque : comment une protéine du Covid endommage le cœur

L'ESSENTIEL Selon l’Agence américaine de santé publique, le risque d’inflammation du myocarde après une infection au Covid-19 est de l'ordre de 146 cas pour 100.000 personnes.

Le risque d’une myocardite consécutive à la vaccination anti-Covid est beaucoup plus faible que pour les myocardites liées au Covid-19, d’après une étude israélienne.

Le Covid-19 ne touche pas seulement les poumons… mais également le cœur. En effet, si le Covid-19 est connu comme un syndrome respiratoire aigu sévère, il se présente avec une grande variété de symptômes qui incluent souvent une pathologie cardiaque.

Le Covid-19 peut provoquer des troubles cardiaques

Ainsi, les personnes infectées par le Covid-19 présentent un risque nettement plus élevé de développer des troubles cardiaques comme des inflammations du myocarde (myocardite), des caillots sanguins, des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques et des insuffisances cardiaques pendant au moins un an après l'infection, par rapport aux personnes qui n'ont pas été infectées par le virus.

Et si les vaccins et les médicaments peuvent atténuer la gravité de la maladie en elle-même, ils ne protègent pas le cœur des dommages que peut causer une infection au Covid-19, même légère, indiquent les auteurs d’une nouvelle étude parue dans la revue Communications Biology.

Les chercheurs se sont donc penchés sur les raisons fondamentales pour lesquelles cela se produit, dans le but de trouver des traitements qui permettraient d'inverser les dommages cardiaques chez les patients. Grâce à leurs travaux sur le cœur de la mouche, ils ont découvert qu’une protéine virale, connue sous le nom de Nsp6, était la protéine la plus toxique du Sars-CoV-2, le virus responsable du Covid-19.

Un médicament permet de bloquer l'effet toxique de la protéine Nsp6

Cette protéine impact la machinerie cellulaire du cœur de la personne infectée par le Covid-19 en modifiant son métabolisme et en "volant" la source d’énergie de la cellule, expliquent les chercheurs. Ils ont trouvé comment contrer ses effets : en utilisant un médicament - le 2-désoxy-D-glucose (2DG), cette fois sur des cellules cardiaques de souris, ils ont constaté que les dommages causés au cœur par la protéine virale Nsp6 étaient réduits.

"Nous prévoyons donc que ce médicament qui ramène le métabolisme du cœur à ce qu'il était avant l'infection serait mauvais pour le virus, à la fois en coupant son approvisionnement en énergie et en éliminant les pièces dont il a besoin pour se répliquer", a déclaré l'auteur principal, Zhe Han, professeur de médecine et directeur du Center for Precision Disease Modeling de l'école de médecine de l'université du Maryland (UMSOM).

Heureusement, la 2DG est peu coûteuse et est régulièrement utilisée dans la recherche en laboratoire se sont félicités les scientifiques.