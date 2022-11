Maladie cardiaque : ce fruit d'automne peut vous aider à vivre plus longtemps

L'ESSENTIEL Les maladies cardiovasculaires ou cardio-neurovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, d’après le Ministère de la santé et de la prévention.

Les graines de chanvre, les graines de chia et les graines de lin contiennent eux aussi des acides gras oméga-3.

C’est la saison et on aurait tort de s’en priver : d’après une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, les noix seraient un allié de choix en prévention ou en gestion des maladies cardiaques.

Les maladies cardiovasculaire regroupent un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux comme les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux (AVC), l’insuffisance cardiaque, ou encore les maladies vasculaires périphériques et les maladies hypertensives, explique Santé Publique France.

Les oméga-3 des noix protègent le cœur

Et en effet, d'après les chercheurs de l'Institut de recherche médicale de l'Hospital del Mar à Barcelone, les oméga-3 que contiennent les noix, pourraient être la clé d'une longévité accrue pour les personnes souffrant de problèmes cardiovasculaires.

Les scientifiques ont analysé les données recueillies auprès de 905 personnes âgées en moyenne de 67 ans. Toutes étaient des patients souffrant d'insuffisance cardiaque et dont les problèmes cardiovasculaires étaient dus à diverses causes. Un suivi a été effectué auprès des patients 2,4 ans plus tard, en moyenne.

Au cours de cette période, 140 patients sont morts de causes autres que de troubles cardiaques, tandis que 85 sont décédés de causes cardiovasculaires. Lorsque les chercheurs ont comparé les patients présentant les niveaux d'acide alpha-linolénique (ALA), un acide gras oméga-3 présent dans les aliments d'origine végétale dont les noix, ils ont constaté une différence de taille. En effet, ceux dont les niveaux étaient les plus élevés présentaient un risque plus faible de première hospitalisation due à une insuffisance cardiaque, de décès cardiovasculaire et même de décès toutes causes confondues.

Les noix permettent de lutter contre l'inflammation

"L'ALA et les acides gras oméga-3 peuvent aider à prévenir et à gérer les maladies cardiaques grâce à leur effet sur l'inflammation", explique la diététicienne Blair Persyn dans le magazine EatThis. "Nous savons qu'il y a une composante inflammatoire dans les maladies cardiaques et d'autres maladies chroniques."

Et l'inclusion des noix dans le régime alimentaire serait bénéfique à tous, pas seulement les personne souffrants de troubles cardiovasculaires, a déclaré Aleix Sala-Vila, auteur de l’étude : "Chacun d'entre nous peut améliorer son régime alimentaire à tout moment, et cela se traduira par un vieillissement sain."