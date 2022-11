Nutrition : les bienfaits de la citrouille pour la santé

L'ESSENTIEL La citrouille est un type de courge d'hiver qui appartient à la famille des Cucurbitaceae.

Une alimentation santé permet de lutter contre l’apparition et le développement de la plupart des maladies chroniques les plus fréquentes aujourd’hui, d’après l’Inserm.

Utilisée en décoration pour Halloween, la citrouille a également toute sa place dans l’assiette! En effet, très peu calorique ( 10 Kcal pour 80 grammes ) et riche en vitamines et nutriments, elle présente des atouts santé indéniables.

L'automne est la saison idéale pour consommer la citrouille

Sa teneur en vitamine C et E en fait notamment un allié pour la peau en jouant un rôle dans la formation du collagène qui permet de maintenir la peau du visage ferme. La vitamine A ou bêta-carotène, qui donne la couleur orange à la citrouille, permet également de garder une peau saine et belle notamment lors des journées ensoleillées de l’automne puisqu’elle permet de protéger contre les rayons UVB du soleil.

Ces vitamines peuvent également renforcer le système immunitaire souvent mis à mal à l’approche de l’hiver : des études montrent que la vitamine A et la vitamine C peuvent aider à combattre les infections, en augmentant la production de globules blancs. C’est également sa teneur en vitamine E, de fer et d’acide folique qui contribue à soutenir les cellules immunitaires.

La citrouille a un effet protecteur

Et parce que la recherche montre que la carence en vitamine A est une cause très courante de cécité il est recommandé de consommer de la citrouille pour préserver ses yeux et sa vue. Dans une analyse de 22 études, les scientifiques ont découvert que les personnes ayant un apport plus élevé en bêta-carotène avaient un risque significativement plus faible de cataracte.

La cataracte est une opacification du cristallin de l'œil, principalement liée au vieillissement.

La citrouille est également l'une des meilleures sources de lutéine et de zéaxanthine, deux composés liés à un risque plus faible de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), une maladie de la rétine provoquée par le vieillissement progressif de la macula, la partie centrale de la rétine.

De plus, les citrouilles contiennent des caroténoïdes, qui fonctionnent comme des antioxydants qui peuvent neutraliser les radicaux libres et protéger contre certains cancers. Ces composés sont en effet liés à une diminution des risques de cancer de l'estomac, de la gorge, du pancréas et du sein.

Et comme elle est facile à cuisiner dans des plats sucrés ou salés, vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas mettre la citrouille au menu!