La calvitie, bientôt guérie ?

L'ESSENTIEL Selon l’IFOP, 13 % des adultes affirment souffrir de calvitie.

Elle touche un homme sur quatre, contre seulement 2 % des femmes.

La perte de cheveux est souvent difficile à accepter. Des chercheurs japonais ont peut-être trouvé une solution durable pour l’éviter. Dans la revue spécialisée Science Advances, ils publient les résultats d’un essai mené en laboratoire : in vitro, ils ont réussi à fabriquer des follicules pileux, les poches dans lesquelles se forment les poils et les cheveux.

Les organoïdes pour mieux comprendre le fonctionnement des follicules pileux

"Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont exploré les mécanismes cruciaux liés au développement du follicule pileux à l'aide de modèles animaux", expliquent-ils dans un communiqué. Mais la compréhension de ce fonctionnement était encore incomplète et jusqu’ici les scientifiques n’avaient pas réussi à reproduire ce mécanisme en laboratoire. Cette équipe de l’université nationale de Yokohama s’est basée sur une technique récemment popularisée : la culture d’organoïdes. Elle consiste à fabriquer des versions minuscules et simplifiées d’un organe pour mieux observer son fonctionnement. "Les organoïdes sont un outil prometteur pour élucider les mécanismes de la morphogenèse des follicules pileux in vitro", développe Tatsuto Kageyama, professeur adjoint à la faculté d'ingénierie de l'Université nationale de Yokohama. La morphogenèse désigne l’organisation d’un organisme en tissus et en organes.

Une fabrication réussie de follicules pileux in vitro

L'équipe de recherche a fabriqué des organoïdes du follicule pileux, puis ils ont mis au point un système de culture, pour qu’ils se multiplient. Selon leurs conclusions, cette technique a une efficacité de près de 100 %. "Les organoïdes du follicule pileux ont produit des follicules pileux complètement matures avec de longs cheveux (environ 3 mm de longueur sur 23 jours de culture)", soulignent-ils. Cette croissance in vitro a permis aux scientifiques d’observer les différents mécanismes impliqués dans ce processus, mais aussi de comprendre comment s’effectue la pigmentation des cheveux.

De futurs essais pour développer un traitement contre la perte de cheveux

Dans un second temps, ils ont ajouté un médicament stimulant les mélanocytes, des cellules impliquées dans la pigmentation des cheveux. Cet ajout a permis aux chercheurs d’améliorer considérablement la pigmentation des cheveux des fibres capillaires. Ils ont aussi réalisé des transplantations des organoïdes du follicule pileux, ce qui a permis une "régénération efficace du follicule pileux avec des cycles capillaires répétés". Avec ces découvertes, ils espèrent pouvoir aboutir à des traitements efficaces contre la perte de cheveux. Mais ils devront d’abord réaliser d’autres essais. "Notre prochaine étape consistera à utiliser des cellules d'origine humaine et à tester son application pour le développement de médicaments et pour la médecine régénérative", précise Junji Fukuda, professeur à la faculté d'ingénierie de l'Université nationale de Yokohama et co-auteur de l’étude.