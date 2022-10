Pourquoi a-t-on envie envie de manger gras après une soirée arrosée ?

L'ESSENTIEL L’abus d’alcool tue chaque année plus de 3 millions de personnes et l’obésité fait 2,8 millions de victimes chaque année, d’après l’OMS.

Un Français sur quatre boit trop d'alcool, selon une enquête de Santé Publique France de novembre 2021.

Consommation d’alcool rime rarement avec repas frugal…. Et cela s’explique ! Des chercheurs australiens ont en effet découvert pourquoi certains buveurs avaient tendance à se tourner vers un kebab, de la charcuterie, des frites ou des chips, par exemple.

L'alcool a un impact délétère sur notre comportement alimentaire

Selon leur étude présentée lors de l’International Congress on Obesity qui avait lieu à Melbourne du 18 au 22 octobre, l'alcool augmente les niveaux d'une hormone - FGF-21 dans le corps, qui donne envie de protéines. Or, si les protéines végétales sont excellentes pour la santé et pour la planète, ce n’est pas le cas des "leurres protéinés" et des produits apéritifs, qui associent souvent viande rouge, charcuterie et mauvais gras et qui attirent les consommateurs d'alcool.

Pour mener leurs travaux, les scientifiques ont utilisé les données de 9.341 adultes australiens qui ont participé à une enquête nutritionnelle de 24 heures portant sur leurs habitudes de consommation d'alcool et leurs préférences alimentaires au cours de cette journée. La plupart des quelques 4.000 buveurs étudiés ont choisi de combler leur envie avec des viandes maigres, du poisson et des noix mais un tiers d'entre eux ont choisi de combler leur faim par de la junk food.

Obésité : le risque augmente avec la consommation d'alcool

L'auteur principal de l'étude, le Dr Amanda Grech, a déclaré : "Évitez l'envie de grignoter des aliments salés et pauvres en protéines. Cela vous permettra de satisfaire votre appétit pour les protéines sans consommer trop d'énergie, ce qui entraînerait une prise de poids."

Les buveurs qui ont opté pour des "leurres protéinés" ont en effet consommé 3.051 calories en moyenne, soit 813 calories de plus que leur besoin quotidien.

Les scientifiques conseillent donc de prendre une collation saine avant de boire, comme une portion de 40 g de fromage, des noix non salées, des pois chiches et des bâtonnets de légumes avec du tzatziki ou du houmous à base d'ingrédients frais… à préparer en prévision d’une soirée bien arrosée donc, pour éviter de faire des choix malsains et dangereux pour la santé une fois ivre.