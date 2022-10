Gynécomastie : quelle est cette maladie dont a été atteint le chanteur Slimane ?

L'ESSENTIEL Le tissu mammaire est ferme. Il est habituellement constitué de tissu canalaire et de tissu conjonctif.

La gynécomastie peut rendre plus difficile le diagnostic de cancer du sein.

"C'est un truc qui me suit et qui me suivra jusqu'à, je pense, très très vieux, a expliqué le chanteur Slimane au sujet de la gynécomastie, une affection dont il a été atteint pendant son enfance, dans l’émission En Aparté, diffusée sur Canal+ le 18 octobre dernier. C'est quelque chose qui m'a traumatisé. Enfant, cela a été compliqué pour moi”.

La gynécomastie, une maladie qui touche les hommes

La gynécomastie est une maladie de la glande mammaire qui touche les hommes. Elle se caractérise par une augmentation du volume de la poitrine. Si elle ne touche qu’un côté, on parle de "gynécomastie unilatérale". En revanche, lorsque les deux côtés sont concernés, il s’agit de "gynécomastie bilatérale". "Avec mes longs cils et mes débuts de seins, je ressemblais à une fille, a poursuivi le chanteur. J'ai un souvenir à la piscine, où un jour, un grand de 20 ou 22 ans m'a dit : 'Mais ce n'est pas le vestiaire des filles ici'".

La gynécomastie est une hypertrophie du tissu glandulaire mammaire chez l'homme. Selon le MSD Manual, elle doit être différenciée de la pseudo-gynécomastie, qui est une augmentation de la graisse du sein, mais sans augmentation de volume du tissu glandulaire.

La gynécomastie survient lors de la puberté

La gynécomastie est une pathologie courante et bénigne qui apparaît généralement au moment de la puberté, selon l’Institut National du Cancer. Normalement, elle disparaît en 4 à 6 mois - parfois 12 mois maximum - sans traitement. Si ce n’est pas le cas, le médecin peut prescrire différents examens pour établir son diagnostic : un examen clinique complet, une biopsie, une mammographie ou encore des analyses de sang pour vérifier les taux d'hormones.

Gynécomastie : deux traitements possibles si la maladie ne disparaît pas seule

En effet, l’une des raisons de l’apparition de la gynécomastie peut être un changement ou un déséquilibre du taux d'hormones, notamment durant la puberté, chez les hommes âgés ou encore en cas de surcharge pondérale. D’autres causes peuvent également expliquer cette maladie : la prise de certains médicaments (notamment anticancéreux, ceux pour des problèmes cardiaques, des hormones sexuelles…), une maladie du foie comme la cirrhose, une maladie rénale chronique, une hyperthyroïdie, des tumeurs testiculaires, etc.

Ainsi, lorsque cette maladie ne disparaît pas seule, deux types de traitements sont proposés aux patients, en fonction de la cause de l’affection : soit une ablation chirurgicale du tissu mammaire en excès, soit la liposuccion.