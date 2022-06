Syndrome de Ramsay Hunt : quelle est cette maladie dont est atteint Justin Bieber ?

L'ESSENTIEL Le pronostic du syndrome de Ramsay Hunt est le plus souvent bon sous un traitement anti-viral, empêchant la propagation du virus, bien conduit.

Des analgésiques peuvent être prescrits pour atténuer les douleurs.

Le chanteur suit actuellement un traitement à base de "stimulations électriques".

"Bonjour tout le monde (…) comme vous pouvez le voir sur mon visage, j’ai ce syndrome qu’on appelle Ramsay Hunt". C’est ce qu’a déclaré Justin Bieber dans une vidéo récemment publiée sur son compte Instagram. Il a précisé que cette maladie infectieuse avait paralysé tout le côté droit de son visage. "Je ne peux pas cligner de cet œil. Je ne peux pas non plus sourire de ce côté du visage", a-t-il ajouté.

Cette affection a contraint le chanteur de 28 ans a annulé des dates de sa tournée. Une triste nouvelle pour ses fans. "Pour ceux qui sont frustrés par les annulations de mes prochains concerts, je ne suis tout simplement pas physiquement capable de les faire. C’est assez sérieux comme vous pouvez le voir. De toute évidence, mon corps me dit de ralentir. J'ai besoin de me reposer", a indiqué la pop star.

Une réactivation du virus varicelle-zona

D’après l’interprète de "What Do You Mean", le syndrome de Ramsay Hunt est provoqué par une réactivation du virus varicelle-zona de la famille des herpès-virus. En clair, il s’agit d’une complication du zona. "Ce virus attaque les nerfs de mon oreille et le nerf facial", a-t-il poursuivi. Cette affection se présente chez des personnes ayant déjà eu la varicelle, selon une fiche sur le syndrome de Ramsay Hunt publiée dans la revue The Pan African Medical Journal.

Quels sont les symptômes ?

Cette pathologie infectieuse se traduit par une paralysie périphérique du nerf facial et est souvent accompagnée d'autres lésions des nerfs crâniens. "Les patients manifestent une éruption vésiculaire érythémateuse douloureuse qui touche la partie externe et interne de l'oreille et une paralysie faciale du même côté", spécifie l’Orphanet. Les autres symptômes fréquents du syndrome sont la perte d'audition, les acouphènes, les vertiges, les nausées et les vomissements.