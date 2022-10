Parkinson : cette vitamine réduirait le risque de développer la maladie

L'ESSENTIEL Le nombre de malades atteints de Parkinson a plus que doublé en France entre 1990 et 2015.

Chaque année, environ 25.000 personnes sont diagnostiquées de la maladie de Parkinson en France.

160 000 personnes sont atteintes de la maladie de Parkinson en France, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Après Alzheimer, c’est la deuxième pathologie dégénérative la plus fréquente dans l’hexagone.

La vitamine B12 protège de la maladie de Parkinson

Parkinson se caractérise par trois principaux symptômes moteurs. Les tremblements tout d’abord, qui concernent surtout les mains et les bras. L’akinésie ensuite, c’est-à-dire lorsque l’individu ressent une lenteur dans la mise en œuvre et la coordination de ses mouvements. Et, enfin, l’hypertonie, qui est une rigidité anormale des muscles.

Actuellement, il n’existe pas de traitement curatif de la maladie de Parkinson… Mais certaines habitudes pourraient néanmoins empêcher son développement. Selon une nouvelle étude, la vitamine B12 jouerait un rôle protecteur.

B12, une vitamine importante pour les fonctions nerveuses

Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont analysé les données de plus de 80.000 femmes et 48.000 hommes. Les participants ont rempli des questionnaires tous les quatre ans pendant 30 ans sur leurs habitudes alimentaires et, notamment, leur consommation de certaines vitamines : folate (B9), B6 et B12. Au cours de l’étude, 495 femmes et 621 hommes ont reçu un diagnostic de maladie de Parkinson.

Fort de toutes ces informations, les scientifiques ont pu conclure que les participants qui prenaient plus de vitamine B12 avaient un risque plus faible de développer la maladie de Parkinson. "Le fait que la B12 joue certainement un rôle dans la prévention de la maladie de Parkinson n'est pas surprenant, car nous savons que cette vitamine est essentielle pour la fonction nerveuse, explique Arielle Levitan, l’une des autrices. La B12 aiderait nos nerfs à fonctionner correctement et à transmettre les messages du cerveau à d'autres parties du corps."

La vitamine B12 dans la viande et les produits laitiers

Les auteurs de l’étude ne donnent pas d’indication précise pour la quantité de vitamine B12 à consommer. Ils notent simplement que les besoins varient en fonction des personnes. “Idéalement, on devrait avoir de la vitamine B12 par l'alimentation, mais c'est souvent difficile, précise Arielle Levitan. On en trouve majoritairement dans la viande et les produits laitiers, donc les personnes végétariennes ou végétaliennes sont souvent en carence”.

“De nombreuses personnes ont aussi besoin de prendre des compléments de B12 car, avec l’âge, on l’absorbe souvent moins bien, poursuit Arielle Leviatan. Ceux qui ont des troubles gastro-intestinaux tels que (...) la maladie de Crohn ou la colite ont aussi de moins bons niveaux de vitamine B12. En bref, de nombreuses personnes prennent de la vitamine B12 en complément.” Et, selon cette étude, beaucoup devraient aussi en prendre pour prévenir la maladie de Parkinson.