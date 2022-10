S'expatrier avec un enfant : comment lui en parler ?

L'ESSENTIEL Il faut prendre le temps d'expliquer avec des mots simples et compréhensibles pour l'âge de l'enfant ce qu’il va se passer.

Quel que soient les étapes de préparation, l'enfant doit maintenir une partie de sa routine pour se sentir suffisamment en sécurité.

Les enfants ont besoin de se sentir en sécurité dans leur environnement pour grandir et évoluer. Déménager dans un autre pays, quel que soit les raisons, peut être un défi pour eux, les parents ont donc un rôle fondamental pour les aider.

Déménagement dans un autre pays : favoriser la communication

Cela peut être parfois difficile pour un adulte d'expliquer à son enfant pourquoi il doit s'expatrier, communiquer reste pourtant la meilleure façon pour qu'il comprenne et puisse participer aux étapes du processus et rendre son avenir plus prévisible.

Pour cela, prenez le temps d'expliquer avec des mots simples et compréhensibles pour son âge ce qu’il va se passer, montrez-lui des photos et l'emplacement sur une carte et répondez de façon la plus honnête possible à ces questions.

Expatriation : maintenir une routine pour donner un sentiment de sécurité

Quel que soient les étapes de préparation, l'enfant doit maintenir une partie de sa routine pour se sentir suffisamment en sécurité. Qu'il s'agisse des heures de coucher ou de lever, de ses activités comme le jeu, ou bien des repas, savoir ce qu'il va se passer l'aide à diminuer son anxiété.

Enfin, qu'il manifeste de la tristesse, de la colère ou encore de l'anxiété, n'hésitez pas à reconnaître l'état émotionnel qu'il traverse en le laissant l'exprimer et en ayant une oreille attentive à ses besoins.

En savoir plus : "Ulysse, petit expat" de Mathilde Paterson et Laetitia Zink.